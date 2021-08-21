正論：假難民無孔不入　養毒瘤永無寧日

新冠病毒是無形病毒，為禍香港多年的假難民則是有形病毒，而且無孔不入，早已攻入社區，日常生活避無可避，所到之處罪惡污穢叢生，香港人身受其害怨聲載道，政府卻一直姑息縱容，形成一個特大毒瘤，最近蔓延到懲教所，周四更掀起監獄風雲，幾乎釀成「大潭峽之亂」。

有第一代「智慧監獄」之稱的大潭峽懲教所，是低度設防監獄，收容根據《入境條例》被羈押的成年男性羈留者，現時收納約60多人，懲教署接獲情報指部分羈留者醞釀集體對抗行動，早有準備，密切監察目標人物，周四當日有兩人拒按指示排隊，挑釁職員及叫囂，圖煽動他人抗令，並進行集體罷食，向管方施壓要求取消所有紀律檢控。幸增援人員迅速到場，包括有「黑豹部隊」之稱的區域應變隊及警衞犬隊，故順利控制場面。

大潭峽懲教所收容幾乎全部都是假難民，慣了無法無天，多是監獄常客，窮兇極惡之輩，多由入境處青山灣入境事務中心轉來，對大潭峽懲教所非常抗拒，因為該處羈留者須嚴格遵守所內紀律及日常流程安排，違者會被紀律檢控。故此他們經常用集體行動及投訴，濫用程序施壓，圖逼懲教及入境處妥協就範，取得行街紙，甚至利用身形健碩的優勢，阻嚇前線人員。

有見及此，懲教署署長胡英明要求懲教總部全力支援前線同事，執行職務，絕不手軟。而且在大潭峽懲教所推行智慧監獄管理模式，能夠騰出更多職員共同處理突發事件，避免單打獨鬥讓搞事者有機可乘。署方預見會有集體對抗行動及騷亂發生，提高警覺，在港島區域部署足夠區域應變隊，會在短時間內迅速進駐大潭峽懲教所支援，故此當日能迅速平亂。

類似事件並非首次，去年7月入境處青山灣入境事務中心，18名假難民因不滿長期被羈留而拒絕領取膳食；2016年8月，該中心爆發「假難民」騷動，逾100名免遣返聲請人為迫使入境處讓他們「放行街」，突然發難拒絕返回羈留室，並推動休息室內的桌椅，入境處人員需出動胡椒噴霧制服滋事者，事件擾攘兩日才告平息。

總之假難民所到之處，必起事端，遍地開花，無惡不作，天橋底可以變成「南亞新村」，藏污納垢，三無大廈被他們入侵，頓成無掩雞籠，拆閘招賊，而且成為播疫溫床，這個治安毒瘤滲透全港各區，今次在懲教所重施故技，意圖為所欲為，雖然最終事敗，但相信不會死心，隨時伺機而動，一日有他們存在，香港難有太平日子。

假難民濫用免遣返聲請程序留港，上訴及覆核拖延時間，造成逾萬人留港，特區政府7年耗用60億公帑處理，以人道立場暫時收容這些不速之客，竟變成開門揖盜，假難民恩將仇報，打黑工搶港人飯碗，作奸犯科毀港治安，受羈押仍不知悔改。對敵人仁慈，即是對自己人殘忍，全球例子多不勝數，觸目皆是慘痛教訓，歐洲飽受難民危機煎熬，更造成英國脫歐，瑞典曾被譽為世界上對難民最友善的國家，幾乎坐食山崩，德國總理默克爾對難民過分寬容，惹來民望急跌，2015年除夕夜慶祝活動，該國多個城市發生了多宗涉及難民集體性侵犯事件，全國震怒，也是默克爾下台的導火線之一。

紀律部隊急市民之急，保安局及入境處為杜絕假難民，提出的《2021年入境（修訂）條例》草案，今年4月獲立法會通過，針對性改善免遣返聲請安排，包括防止假難民拖延留港、改善酷刑聲請上訴委員會的程序、加強羈留、加快遣返及從源頭堵截假難民等，相關法例於本月起生效，希望藉此減低假難民禍患。各界亦呼籲司法機構應設立24小時法庭，加快審核聲請人個案，一旦否決，立即進行遣返，縮短他們留港時間，而延長羈押犯事假難民，亦能減少他們對治安威脅，最直接設置禁閉式難民營，防止他們入侵社區。

行政及立法措施只能堵漏一時，假難民如泉湧，源源不絕，長遠有效解決假難民問題，只有退出聯合國《禁止酷刑公約》，不用作為第一收容港，才可以根治問題。雖說這屬於中央事務，但港府可力陳利害，解說假難民禍患，倘若自己不努力爭取，如何向市民交代？無論文官武官，能為市民解憂就是好官，否則只是尸位素餐的廢官。如果高官都像紀律部隊般高效有決心，何愁假難民問題無法解決！