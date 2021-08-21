功夫茶：石油氣罐上列車　車毀人亡有可能

有人話，如果身手矯健、心如止水，可以去做荊軻；若然面目姣好、奶大無邊，可以去做蘇小小。當然，那是古老遙遠嘅行業，換了今天，自然去做特工、艷星。如果想成為吸睛對象，一夜成為城中熱話，有冇計？有！搭港鐵幫到你！

阿哥，唔係吹水㗎！一個中年大媽本周二以手拉車推住藍色石油氣罐乘搭港鐵，由佐敦站搭至葵芳站落車，事件引起市民驚慌！港鐵確認事件並已報警跟進。講真，如果有事，報警都已經太遲了！與大媽同一格車廂嘅乘客，見到個石油氣罐，如果聯想起「流動炸彈」，稍有危機意識，應該兩眼發直、靈魂出竅；稍回神，一停站，即時一支箭咁飆出車廂，然後話畀港鐵職員知甚至報警啦！

喂！咪以為功夫茶小題大作，有化學學者都指出，穩定情況下石油氣罐爆炸機會甚微，之不過始終係易燃危險物品，一旦港鐵發生意外，好似火警或氣罐出現洩漏，喺乘客密集嘅車廂，有機會造成人命傷亡；若然不幸爆炸引致列車出軌，車毀人亡大有可能！各位，「斷橋殘雪」就話西湖美景啫！而「車毀人亡」就慘不忍睹矣！

呢單石油氣罐上列車，有關事件發生咗幾日啦！仲未聽到有關方面有一言半句交代。乘搭港鐵其實有好多附例規則，即使大件啲嘅樂器或體育用品都話要申請待批准㗎！依家成個「流動炸彈」抬上列車竟然直出直入，功夫茶要嚴正指出，若然不認真執法，咁農曆七月十四日推棺材入港鐵、牛雜車剪牛雜、赤腳相士入去贈你兩句：先生你印堂發黑，必有大災，等我贈你兩招吖⋯⋯嘩！港鐵車廂豈不是熱鬧過廟街、繽紛過昔日嘅大笪地，媲美主題公園萬聖節派對？

近年來港鐵屢次出現運載行李風波。當年未有疫情時，上水與羅湖口岸、落馬洲口岸成為水貨客交收勝地，經常出現大件行李爭拗，港鐵車廂似足貨倉，蔚為奇觀！咁講啦！想成為聖人好難，想成為矚目怪客易如反掌！不是嗎？有網民拍到有人運載不同嘅龐然巨物搭港鐵，呢嗱，有巨型床褥、高過腰嘅洗衣機、大型綠色流動垃圾箱、大關刀！認真超乎常人想像，所以話見到棺材、牛雜車有乜咁出奇！

講開又講，當年有桌球手嘅Cue棍唔畀入閘，職員話過長會影響乘客喎！網民不禁揶揄：只准關刀上車，不准帶Cue棍入閘！依家不准氣球攜帶上港鐵，大媽捧「流動炸彈」卻可以公然上列車，豈有此理！