十二叛逃案中的李宇軒、陳梓華的法院供詞，把不為人知的顛覆組織、人事與作為暴露，相信還有不少細節未公開。國安處應掌握更詳細的情況。但公開的已足以把黎智英入顛覆國家之罪，其餘資訊也使中央及特區政府了解到整個過程，有利進一步緝捕和建立起防禦的體制。美國在港發動顏色革命失敗，卻給中央政府掌握到它的做法與組織人事，或許未一網成擒，卻已大致摧毀。不少人逃亡海外，在香港的美國扶植勢力便大大受壓。今後的各個案件進一步審訊，當可把更多的人緝捕。美國是大大失敗，證明美國的陰謀即使精細規劃、策動，只要中央政府堅持和敢於鬥爭，香港不會淪為吉爾吉斯和烏克蘭，為顏色革命所折騰。中國的強大，在於政治和組織的決心與能力。

李宇軒的供詞顯示出黎智英是港獨活動的組織者、資助者。當然黎背後還有美國軍方和情報系統，他也不是動用本人的資財。一是美國來的資金；二是在動亂期間在香港金融市場的操作賺取的巨資。其中也當然是與美國的一些金融資本合作，實際是用香港金融市場的錢來支助港獨與動亂。單以李宇軒與陳梓華為例（他們也不是港獨與動亂的主力），便有多次眾籌，籌得幾千萬元經費。眾籌是掩飾黎及美國的資金，也欺騙一些無知者的少數奉獻。美國用作海外顛覆的資金數以億美元計，通過公開的政府民主基金與組織，以及在海外NGO投資輾轉來港的資金，數目龐大，但十分難追溯源頭，加上眾籌更為隱蔽。在這樣龐大資金推動下，便足可組織、推動、收買各種人物來從事叛亂。中國從來不缺賣國賊，何況有小人物也可有千萬元的賄賂。美國在烏克蘭發動顏色革命，是由駐當地使館用飛機運送數以噸計的美元現鈔來作經費，香港是國際金融中心，運錢來香港分發更為容易。

事實上香港的港獨與動亂，一如美國在別國策動的顏色革命，都是用濫發的美鈔來推動。看起來是民眾自發，實際上是美國用錢買回來，加上無知愚蠢的一些群眾與所謂精英。回歸前發動不了，回歸後卻風湧雲起，便是回歸後沒有去殖民地化，反卻大力推行殖民地的教育、文化和精英勢力，此所以才在盛世中爆發亂世式的動亂。

去惡務盡，國安處好應在香港社會進一步依法清洗賣國之徒！