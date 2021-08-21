美國拋棄阿富汗的傀儡政權迅速果斷，對蔡英文之流刺激最大。不過，他們還是嘴硬，一口咬定美國不會拋棄他們，二曰台灣和阿富汗不同，阿富汗之所以在美軍撤退時大亂是因為它內部先亂，台灣只要自己不亂，就不會亂。

這話是「行政院長」蘇貞昌說的，完全語無倫次，以為有一天美國會參與大陸解放台灣的「內戰」，只不過只要台灣「自己不亂」，就不會有阿富汗之亂。這個蘇貞昌一年前就吹噓要用掃帚和解放軍戰鬥到最後一人，今日他又以台灣「自己不亂」就不必擔心阿富汗之亂會在台灣重演，他要表現的是「英雄欺人」，要煽惑台灣和大陸死拚到底。

就在美軍撤出阿富汗前幾天，內地官媒發文，警告拜登，不要在今年年底召開的甚麼「元首民主峰會」上把蔡英文叫去，若如此，解放軍的戰鬥機就會飛躍台灣上空；台空軍若敢開火，解放軍就會毫不猶豫地對台灣的軍事力量展開大規模摧毀行動；台空軍若不敢開火，解放軍戰機飛躍台灣就將成為常態化巡視行動。官媒暗示，大陸方面「期待」着這樣一個推進「統一祖國」的機會到來。

拜登政府放風，邀請蔡英文參加「國際民主峰會」，這是美方支持蔡英文當局「謀獨」的重大試探。蔡英文若「欣然前往」，那就是把「台獨」擺上了國際外交的高層次舞台。這場大戲是在玩火縱火，北京會作出軍事行動的反應甚至導致「武統台灣」拉開戰幔，對此美、台是知道的，何況內地官媒已經公開表態。現在的問題是，拜登還敢「輕舉妄動」嗎？還敢邀請蔡英文「共襄盛舉」嗎？這事老拜和小蔡要好好掂量掂量。

天真是拜登，以目前的形勢來看，他恐怕還沒有這個膽量，一是阿富汗慘敗之餘悸；二是其民望空前低落；三是他很想盡快和北京打開經貿談判的局面；四是暫時不宜再撩撥蔡英文的「謀獨」熱情。