莊子寫過一個寓言故事：「有國於蝸之左角者曰觸氏，有國於蝸之右角者曰蠻氏。時相與爭地而戰，伏屍數萬。」蝸牛很小，蝸牛角更小，但小小蝸牛角上竟有兩個國家為了爭奪地盤而經常發生戰爭，以致伏屍數萬。莊子借此諷刺人類的紛爭，往往就像蝸角之爭，既渺小又無聊。

別以為這是天方夜譚，現實世界還有比這更無聊的事，不僅有蝸角之爭，甚至為了小小蝸牛而大興問罪之師。一名大學博士生在路邊向幾隻蝸牛灑鹽，導致蝸牛脫水而死，結果遭人舉報，被警方以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕。這實在把人搞糊塗了，蝸牛一向被視為害蟲，除了污染環境生態，部分更有劇毒，過去除害專家就是教人灑鹽清理蝸牛等害蟲，現在反而成為一種罪名，果然是怪事年年有，今年特別多。

殘酷對待動物當然不對，香港人愛心爆棚更值得稱讚，但令人不解的是，如果向蝸牛灑鹽有犯罪之嫌，那麼用老鼠藥除老鼠、用殺蟲水噴曱甴算不算犯罪？難道老鼠及曱甴死前不會痛苦？還有，科學家做實驗時令白老鼠受盡折磨和痛苦，豈不是更加殘忍？是否也應該禁止？

香港社會就是如此畸形，有些人對小小蝸牛展現無限愛心，反而對反修例黑暴期間發生的種種冷血暴行無動於衷。打砸店舖、圍毆警員、私了途人、縱火燒人、渠蓋殺人等等，這些暴行比鹽灑蝸牛兇殘百倍千倍，卻有不少黃絲拍手叫好，這是甚麼心理？暴徒以電單車撞擊警員、以利器偷襲警員等等，明顯屬於恐怖活動，卻被視為英雄而悼念一番，這又是甚麼邏輯？難道人命還不如小小蝸牛？有人慨嘆，香港變得愈來愈陌生。是的，這年頭香港實在有太多匪夷所思的事，既令人陌生，更令人惶惑。