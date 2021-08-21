意料之內，沒有期望，不會失望，港星旅遊氣泡正式壽終正寢！港府和新加坡政府日前宣布，兩地在疫情防控策略存在差異，「航空旅遊氣泡」不作進一步討論，換句話說，雙方各有各做。

「航空旅遊氣泡」本以遏止兩地確診個案數目為目標，不過新加坡漸採取新疫情防控策略，已逐漸過渡到「與疫症共存」，不再以清零為目標，相關本地個案難持續維持在港府所需的水平。港府則繼續理想地以清零為目標，發現一宗半宗就高呼「斷纜」，像是大禍臨頭。

新加坡與香港都希望提升接種率，逐步恢復正常運作，不過對方更進取，在取消旅遊氣泡同時，又急不及待放寬港澳旅客的入境檢疫措施，昨日起來自港澳的旅客只要入境時檢測，證無染疫，就可免檢疫，反觀港府未有禮尚往來，由新加坡前往香港的旅客，未接種疫苗者仍須酒店檢疫21天，完成接種就減至14天。

相信有留意時事的，都應該知道，與病毒共存、推行疫苗護照是全世界大趨勢，香港當然想與全世界通關，但目前環境，外國變種病毒肆虐，免檢疫通關不切實際，向外望不如望近，與內地通關是最基本，亦都是最急切需求，其中一大共識，便是防疫方針須與內地同步，即使香港現在本地個案基本上已經清零，但遲遲未通關，顯然是未符合內地的要求，可是，究竟是接種率或是清零呢？這方面其實亦沒有明確的表示。

旅遊業是其中一大苦主，有業界聲音反映通關條件甚苛刻，輸入個案不應計算在內。港府應與內地商討較為彈性的條件，讓冰封旅遊業界早日解凍脫苦海，其實不單止旅遊業，其他行業也等北水灌溉，否則很快會渴死。