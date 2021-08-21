繼「教協」、「民陣」宣布解散，支援黑暴的「612人道支援基金」，亦宣布10月將「有秩序地停止運作」。政府應查清基金的資金來源及走向、有否煽動暴動等，如有違反法律，執法機構不應手軟，反而要將其繩之以法。

「612基金」自2019年6月15日成立，一直聚合各路反中亂港政團和「攬炒」政客，表面上宣稱為「受傷、被捕人士，提供醫療費用、心理/精神輔導費用，法律費用及其他有關援助等人道支援」，實則唯恐天下不亂，支援黑暴分子打官司，難怪被質疑該基金的負責人是一群推動港版「顏色革命」分子。

儘管有法律界人士表示暫未有證據顯示「612基金」涉及違法行為，但仍有不少疑點需政府予以調查。

基金雖宣布即將停運，卻在9月繼續催谷捐款「支援」顏色革命的受助人，是否已涉違國安法？該基金曾被揭發屬未有註冊登記組織，並非一個法人團體，是否已涉嫌違反《社團條例》？基金報告只概括顯示財務簡報，捐款人及受助人無從稽考，當中是否有人私相授受、涉及「洗黑錢」等罪行？據報「612基金」不是根據《稅務條例》第88條下獲豁免繳稅的慈善機構或慈善信託，但似乎未有向稅務局申報，是否涉及逃稅？基金一直透過「真普聯」的銀行戶口和教協辦公地址處理過億元收支，自己並無戶口，是否涉違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》或其他相關法例？

此外，暴力不能解決任何問題，部分年輕人參與暴動、暴亂本身有改過自新的機會，但卻有法律界人士呼籲年輕人不要認罪，令其錯失警司警誡、不用入獄的機會，筆者對此感到十分可惜。「612基金」是否需負上法律責任尚待徹查，但令不少年輕人負上刑責、失去前途，絕對要負上道德責任。

《港區國安法》實施至今，香港由亂入治、撥亂反正，不同攬炒派組織樹倒猢猻散，企圖逃避責任。但若違法，就需予以追究。「612基金」愈是急於結束，執法部門就要對其資金來源、流向查清查楚，更要調查其是否勾結外力、煽動危害國家安全等罪行，不能讓其逃避任何責任。