港大學生會評議會早前通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，4名大學生涉嫌違反《港區國安法》27條的宣揚恐怖主義罪，以及煽惑他人有意圖而傷人罪，前日提堂，不准保釋，還押至下月中再訊。年輕不是大晒，也不是犯法的理由，今次事件，不知可會敲醒年輕人的白癡腦袋，令他們開竅？

在政客及黃師的長期洗腦之下，大學生個個站在反中亂港最前線，黑暴一役不少人更淪為暴徒，將大學校園以至整個社會破壞殆盡。在他們的認知裏，中國是殘暴不仁的暴政，港府則是極權的幫兇，警察無法無天，與民為敵；而英美則是正義的使者，做甚麼也是出於民主公義，做甚麼也是對的，可悲復可笑。現在身陷囹圄，英美「正義之師」哪裏去了？

至於本港的法律學者及藍血政客，無所不用其極地鼓吹「違法達義」、「暴力或能解決問題」、「坐監令人生更精彩」等歪理，加上漢奸黎之流出錢出力提供所謂的法律支援，聲稱年輕人盡情違法後可以替他們打官司甚至安排着草，天真無腦的年輕人更是信以為真，終於淪為棋子和炮灰。

像這次的哀悼刺警孤狼鬧劇，一班無腦大學生以為此舉好正義好有型，卻萬沒想過會掀起軒然大波，更萬沒想過會有法律後果。他們以為公開道歉和匆匆辭職便能撇清關係，事到如今證明大錯特錯。首名國安法罪成被告唐英傑也判監9年，當知違反國安法絕非鬧着玩，早知今日，何必當初！

今次案件，對所有以為反中亂港好有型、犯了法也沒有法律後果的無腦年輕人來說，可謂一記當頭棒喝。同時對教協、民陣之流也起了極大震懾作用。有做過就是有做過，一聲對唔住固然無法抹去違法事實，解散割席同樣不會保其平安。