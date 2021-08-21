新冠肺炎疫患熾盛，很多香港人還在琢磨是否應該注射第一針疫苗時，世界不少先進地區已經開始施打第3針。由9月起，美國人便可以接種第3劑疫苗，以色列亦已實行3針政策。香港如何，在疫苗政策上是否亦步亦趨，特區官員要開始琢磨了。

自從印度變種的Delta病毒傳出後，全球本已降溫的疫潮再度燃起，美國每日的確診人數由一、兩萬人，躍升到十多萬人。原有的疫苗是否仍有抗病效力，則端視你從哪一個角度看。以往，人們常說中國疫苗對防止感染病毒作用不大，對防重症或患者死亡則尚算有效；西方疫苗卻不然，既能防感染，又能防重症。如今不一定如是，西方疫苗對防感染一樣沒轍，但對避免染疫者死亡，則尚屬有效。對比起上一次美國每天染疫人數達十多萬的階段，現在確診患者的數字一樣，但死亡率則降至只剩十分之一。

西方社會仍然堅信疫苗有效，由是便發起要打第3針，根據美國疾控中心的指引，接種者在打完第二針之後的第8個月，體內的病毒抗體已下降到警戒水平，應考慮打第3針。香港大約是在今年二月，開始有大量市民陸續接種疫苗，如果按美國的標準，到今年10月或以後，這批人就應該打第3針了，然則，香港是否倣效美國呢？

如果不倣效美國，已打疫苗的香港人，體內抗病毒水平可能不足，就會暴露在危險之中，但如果依樣畫葫蘆，咱們也打第3針的話，目前大部分市民接種的是復必泰，港府早前曾說訂購此款疫苗有困難，如今是否還能增購？另外，近日世衞旗幟鮮明，反對發達地區太早打第3針，港府究竟是聽美國，還是聽世衞的呢？看來，管治班子得早為之計。