警方國安處有排忙。老朽尋日講開反中亂港、勾結外國勢力、危害國家安全嘅案件一單接一單，加上靜水流深，表面進入冬眠狀態嘅反對組織，喺國安法威懾下，見形勢嚴峻，即使短暫「收聲」，依然暗流湧動。

最近興起一股「解散」潮，好似教協就話「找不到可以化解危機的方案」，而從未註冊嘅民陣就扮可憐，說甚麼各成員團體「遭受打壓」，卻不會回想佢哋非法橫行咗咁多年！保安局局長鄧炳強就話，涉違反《港區國安法》嘅組織，即使解散亦不代表罪行一筆勾銷，當局會調查及展開行動。若然，攬炒派「工會」記協應難逃一查！

事實上，同文亦大早指出，黑暴一役，記協不僅冇發揮新聞專業操守，譴責暴力和違法行為，反而與反對派站在同一陣線、美化暴力、抹黑警隊。黑暴期間，常出現記者多過防暴警察嘅場面，大量穿着黃背心嘅人，以各色各樣嘅「記者證」橫行霸「道」，肆無忌憚組成人牆，刻意阻撓警方執法，甚至挑釁警察，更發生多起「搶犯」事件；更有暴徒喺襲警後到後巷「變身」喬裝記者，以逃避警方追捕，令市民關注記協濫發記者證，變相縱容及「製造」假記者。

令老朽印象深刻嘅一幕係黑暴現場，有兩名分別12歲及16歲嘅「學生記者」身處示威現場，警方恐現場混亂，將兩名「學生記者」帶回警署。其後警方致函記協，投訴其安排「學生記者」到危險環境，罔顧其人身安全，行為極不負責任。此外，毒果報喺黑暴期間公然為非法活動站台，鼓吹外國「制裁」中港，顛覆傳媒專業操守，然而記協一直為其護航。有論者早指出，記協被指定期收受漢奸黎資金，其高層亦不時與漢奸黎密會，盲嘅都睇到佢點止係「工會」咁簡單！呢股「暗流」能不極度關注嗎？