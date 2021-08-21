當下全港最關心疫情會否爆大鑊，突然逆轉及出現變種病毒社區傳播的情況，恐怕非邱騰華局長莫屬，因為他隨時成為抗疫罪人。

倘不幸出現這樣的疫情惡化情況，邱騰華必須立即辭職下台，以謝天下，及以挽救特區政府本已低迷的民望。

邱騰華局長在全港市民飽受新冠肺炎疫情年多的糾纏不去之下，早已被衞生當局迫不得已的各種嚴格防疫抗疫措施折磨得怨氣攻心，但大家都仍然忍耐，無他，都是服膺於當局各種政策法令的實施與執行能一視同仁，沒有大細超，雖極不舒暢，但為了健康和性命，為了社會整體的大局，都願意服從禁令。雖然年多以來，政府實施的外防輸入、內防擴散的策略，不時都有漏洞出現，但總體予市民的感覺是平等，沒有人有特權。

可是，正正是這個一律平等，人人都必須要執行的政治倫理底線，被邱騰華局長批准荷里活影星妮歌潔曼及其攝製團隊，可以豁免遵守政府當局的入境檢疫隔離禁令到港拍攝，而來港前的出發地也是變種病毒肆虐地區之一。

邱局長發出該局聲明，聲稱是根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）而獲豁免有關入境檢疫安排，並聲稱「有利於維持香港所需的經濟運作和發展」，真是欲蓋彌彰，倘如是，為何內地、澳門甚至新加坡等與香港經濟和人民往來這樣密切竟不予考慮？請邱局長不要拿出一條不合理的法例來反駁質疑防疫專家和公眾輿論的意見吧！環顧境內外，嚴格檢疫的隔離安排是第一考慮，具法例的凌駕性，你懂的。但你竟知法犯法，帶頭打破執法的劃一標準！邱騰華局長好自為之吧！