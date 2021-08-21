香港都市煩囂，人多車多，道路擠迫喧鬧，想避開人潮，倒不如到景觀開揚的樓上酒吧，一邊欣賞香港夜景，一邊舉杯暢飲狂歡。由於疫情的關係，不少樓上酒吧出現了違反防疫規例，而違規營運，增加傳播「新冠病毒」的風險，更有人販賣毒品，禍害年輕人，問題漸趨嚴重。

在防疫下，減少社交接觸是延遲本港2019冠狀病毒病傳播的關鍵，政府訂立《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）和《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）有助進一步減少社交接觸，有效減低「新冠病毒」的傳播風險。

根據現行法例規定，餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者，即屬犯罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。除此之外，第599F章要求身處餐飲業務處所及表列處所的人士遵從適用的有關要求，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。若有員工或顧客在措施下作出虛假聲明或提供虛假資料，即屬違反第599F章的規定，可處定額罰款5,000元。將繼續根據第599G章的規定處理，即參與有關群組聚集的人士可處定額罰款5,000元。

在2021年8月7日凌晨，警方在尖沙咀搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕一名男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反第599F章的規定。另外，兩名男子涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。警員在該單位中搜獲約56克懷疑可卡因，總值超過9萬元，該3名被捕人士亦涉嫌「販毒」被捕。

有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。

無可置疑，樓上吧藏污納垢，其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時會十分困難，容易發生意外，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下，違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000元及監禁6個月，法庭應該加重判罰，才起到阻嚇性的作用。

警方應加強打擊樓上吧和販賣毒品的力度，對違法者採取執法行動，以減低新型冠狀病毒在餐飲及娛樂業務處所傳播的風險，及防止年輕人染指毒品的非法活動。此外加強教育宣傳，呼籲市民顧己及人，應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方，並遵守相關預防及控制疾病規例；年輕人應拒絕引誘，遠離毒品，切勿以身試法，自毀前程。