正論：寧願自肥拒發薪　毒果爛攤累死人

《蘋果日報》執笠近兩個月，逾800名員工的薪金至今未有着落。前日一名前員工在勞資審裁處討薪期間突然暈倒，延至晚上不幸死亡，毒果害人，有目共睹。最無良的是，壹傳媒早前將巨額貸款償還給黎智英，甚至妄想提早交還工業邨地皮索回地價自肥，偏偏拖欠員工一千幾百萬元薪金拒絕發放，壹傳媒董事會主席葉一堅甚至一直潛水。道義放兩旁，利字擺中間，員工上錯賊船，信錯老闆，夫復何言！

最近陸續有蘋果前員工入稟勞資審裁處追討工資、有薪年假、年終酬金等，蘋果代表每次都是簽署承認責任同意書，但每次都註明公司無力支付，擺明賴帳。前日再有12名蘋果印刷公司的前職員到勞資審裁處討薪，期間一名43歲的申索人突然不適暈倒並死亡。有指他死前數日曾接種新冠疫苗，死因仍有待調查，但在追薪期間死亡卻是不爭的事實，說是追薪「追到死」也不誇張。至於葉一堅則繼續失蹤，不管是香港還是台灣的毒果爛帳皆撒手不理，顯然害怕步其老闆漢奸黎及同僚張劍虹等人的後塵。問題是，作為董事會主席，對於壹傳媒涉違國安法的種種劣行，葉一堅有可能置身事外嗎？恐怕時辰一到，一切都報矣。

毒果生又累人，死又累物，上述事件只是冰山一角。自今年6月被控違反國安法並停刊後，該集團旗下的蘋果日報慈善基金便隨之停止運作。消息指，蘋果基金已正式啟動清盤程序，短期內會解散。毒果塵歸塵、土歸土，漢奸黎亦如願在赤柱監獄洗廁所，可憐的是其遺下大量爛攤子無人收拾，前員工固然血本無歸，基金受助人更有斷藥失救之虞，毒果作孽之深，罄竹難書。

當然，漢奸黎連國家民族都可出賣，出賣員工只是「小菜一碟」而已。春江水寒鴨先知，壹傳媒於4月1日突然提前向大股東黎智英償還1.5億元貸款，導致公司現金急劇減少，而有關貸款據該企業過往年報尚有相當長時間才到期，港府懷疑這筆還款有意圖欺騙公司債權人，早前下令引用公司條例調查。事實上，壹傳媒一直對外聲稱截至今年5月底仍有逾3億元資產，公司運作如常。詎料言猶在耳，卻因保安局引用國安法凍結蘋果3間公司共1,800萬元資產，便宣告無法支付員工薪金，當中有何「貓膩」，不言自明。保安局局長鄧炳強怒斥毒果用種種方法逃避責任，令員工「有汗出、冇糧出」，絕非虛言。

尤有甚者，壹傳媒食髓知味，明知其位於將軍澳工業邨的大樓涉違反地契規定，遭科技園啟動收回地皮程序，現在竟「先發制人」，其附屬公司主動向科技園提出提早退還有關地皮，欲藉此取回逾1,900萬元地價。消息指科技園董事會未有接納其退租，但要是有關方面真的遂其所願，這筆錢會用來支付員工欠薪，還是落入漢奸黎口袋自肥，還用問嗎？隨着「12人蛇案」李宇軒等人篤灰爆料，漢奸黎勾結外部勢力充當反中亂港黑手無所遁形，有人餘生要把牢底坐穿已是寫在牆上。大難臨頭，當然妻兒優先，員工算甚麼！