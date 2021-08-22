神州觀察：三孩政策來太遲　催谷措施須夠猛

為應對人口老齡化及少子化加劇問題，內地當局於今年5月底終於宣布全面開放三孩生育政策，被形容為人口政策的重大轉折，當局日前再通過修改《人口與計劃生育法》正式拍板實施。之不過，此舉一直以來就備受社會冷待，輿論直言為時已晚，廣大民眾已然失去生育意願，只怕准生再多也沒用，關鍵還是高昂的成本壓力問題，有指當局這次或會以較猛的「銀彈」措施進行催谷，恐也是別無選擇。

這些措施涉及財政、稅收、保險、教育、住房、就業等諸多方面，以期切實減輕家庭生育、養育、教育等負擔；正如內媒早前指出，如今在城市養大一個孩子大約需要200萬元人民幣，這無疑讓很多人望而卻步。現實是，三孩政策本已來得太遲，刺激生育措施若仍不見大幅加碼，民眾肯定還是不想生、不敢生；有內地經濟學家就指，對於一線城市生三孩的夫婦應每月獎勵3,000至5,000元，同時加強普惠託育服務供給、女性就業權益保障、個稅抵扣和休假激勵等。

早前更有內地人口經濟學家建議，每對父母只要生一個便獎勵100萬元，指出相對於需時的教育改革或房地產政策改革，增加家庭補貼能更快見效；政府應考慮拿出10%的GDP獎勵生育家庭，補貼方式可為現金、所得稅和社保減免、房價補貼等。總之不管哪種方案更合理可行，只要能把民眾的生育意願調動起來，有利於改善現狀，就該積極推動落實，否則政府享受不到人口紅利，民眾又會被迫做出違背人倫的「自絕後代」之事，將問題一直拖下去。

事實上，人口老齡化、負增長現象亦是全球共同面對的難題，一些國家地區並嘗試推出多項刺激生育措施。據指加拿大政府就包攬了孩子成年之前的教育、醫療費用，南韓則直接給予現金補助，日本也有類似兒童津貼制度；歐洲不少國家有約一年之久的夫妻帶薪產假，及可以領取高額獎金、生育津貼等，俄羅斯婦女更有3年產假，且可保留職位，但薪金照發。在「內捲」、「躺平」之勢愈趨嚴峻的當下，內地當局勢需更豪爽。

此外，值得一提的是，就本次修法、包括從「提倡」生兩個到「可以」生三個的轉變，中國政法大學法學院某位副院長表示，這是關於公民生育權利更為精準的法律表達，體現了自主決定生育子女的精神，這恐怕未必，因為此舉至多屬奉行了數十年、備受詬病的計生政策的改良版，仍非真正的生育自由。至於一孩政策時期的超生罰款等處分規定，由此造成的一孩家庭的權益保障問題，當局確實需要給出有誠意的說法，而非簡單地取消便罷，或講完卻不兌現。