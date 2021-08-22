世界視線：澤連斯基吐苦水　美國棋子不好當

烏克蘭總統澤連斯基將於本月31日訪問華盛頓，與美國總統拜登會面，然而，就在出訪前夕，澤連斯基卻就「北溪2號」天然氣管道項目，以及阿富汗等問題上，向美國及西方表達不滿。

拜登上月與德國總理默克爾就「北溪2號」問題達成協議，美方決定放棄對相關項目的制裁。儘管作為補償，德國承諾向烏克蘭提供10億美元，協助該國發展清潔能源，以及提升其能源安全保障水平。問題是，相對於烏克蘭現時每年收取數十億美元的天然氣過境費，區區10億美元實在是「微不足道」，還失去「斷氣」這一牽制俄羅斯的籌碼。

至於美國無情拋棄阿富汗，對一眾緊抱山姆大叔大腿的國家來說，無疑是一次「震撼教育」，對烏克蘭來說尤其如此。為了拉攏美國抗俄，特別是收復東部親俄的當巴斯地區，烏克蘭可謂無所不用其極，甚至不惜出賣國家主權。該國副總理列茲尼科夫近日主動要求美國在當地駐軍，以及部署「愛國者」防空導彈，還表示烏克蘭已通過相關法律，允許外國軍隊境內駐軍。

問題是，美國可以要求別國為其利益服務，但倒過來要求它為「盟友」提供安全保障承諾，卻難如登天。對於美軍駐紮烏克蘭，俄羅斯外交部警告，這是烏方再次試圖挑釁俄羅斯，若美國真的駐軍烏克蘭，最終受害的將是烏克蘭人民。事實上，這也解釋了為何美國對烏克蘭加入北約的問題，一直大玩「拖字訣」。因為一旦讓烏克蘭加入北約，美國就必須承擔「共同防禦」的責任，有機會被烏克蘭「脅迫」與俄羅斯直接對戰，形成「尾巴搖狗」的局面。

俄羅斯安全會議秘書長帕特魯舍夫提醒烏克蘭，阿富汗曾擁有美國在北約以外重要盟友的地位，但仍無法避免喀布爾政權被推翻的命運。把全部雞蛋放進美國這個籃子內，哪會有好下場，今天的阿富汗，很可能就是明天的烏克蘭。更何況，烏克蘭在美國心目中的地位，可能還比不上阿富汗，美國好歹在阿富汗投放了二萬億美元；烏克蘭當年放棄核武的「賠償金」，到今天還沒有着落。