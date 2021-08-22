功夫茶：香港唔啱動物住　下世莫做慘慘豬

生於香港地，有人話做人要贏在起跑線，生喺第三世界一世做飢民，冇嘢食病到肚脹脹，喺香港就食嘢多得滯有個大肚腩，不過人有三衰六旺，風水輪流轉，特區時運低，今時今日先投胎做香港人，注定冇運行，若果做動物仲慘，做雞畀人食，做豬養肥畀人劏，咪以為做野豬好逍遙，喺山頭流離朗蕩，肚餓行落市區搵嘢食，會畀車撞死，橫屍路邊啊陰功！

尋日清晨5點幾，一隻重200幾斤、成1.5米長嘅野豬，攤喺大坑道近畢拉山道馬路邊，遠看似乎係一隻爛瞓豬，但睇真啲身體僵硬，對馬路車聲完全冇反應，原來已經斷咗氣，不過雙眼仍然微微睜開，好似「死唔眼閉」，料唔到自己死於非命。警員指野豬屍身沒有明顯傷痕，唔似受虐或者其他動物攻擊，唔排除過路時畀車輛撞死，唉，上天有好生之德，慘慘豬用黑色膠袋笠住嘅相片，睇見都令人好難過。

呢單已經係一個禮拜內第二單撞死豬，證明香港野豬多到周街走，簡直神出鬼沒，地鐵就會見到隻豬仔坐上關愛座，豬家庭一家大細喺鰂魚涌市區漫步人生路，大家都為佢哋擔心，隨時畀車撞死，釀成滅門慘劇，鬼叫香港政府完全冇諗過點樣處理呢啲非一般「香港居民」咩！

香港流浪動物問題嚴重，再加上虐畜個案近年飆升，去年深井豪景花園掟30隻動物落街，律政司竟然放生兩名疑兇，從此之後造成破窗效應，虐待動物個案多不勝數，甚至連漁護署也帶頭虐牛，西貢牛慘被套上定位頸圈「緊箍咒」不斷掙扎痛到流淚，本報直擊報道，全城聲討，漁護署才勉為其難拆走「緊箍咒」，市民嬲到震，建議漁護署署長梁肇輝戴上頸帶嚟了解吓牛隻感受，等佢知道究竟有幾咁痛苦，己所不欲，勿施於牛也！

本報善心同創意都爆燈，去年已經率先提出貓狗善終園，一條龍生養死葬流浪貓狗，甚至可以優化容納野豬，等流浪動物有棲身之所，毋須枉死街頭，呢啲咁有建設性嘅方案，議員表示歡迎，立會甚至納入議程討論，不過有啲官員獅子咁大個鼻，豬一樣咁懶，叫佢做嘢就第一時間話不可行。功夫茶想問吓佢有咩方法解決流浪動物嘅問題？係咪一於任由佢哋自生自滅呢？

功夫茶甚至懷疑有人特別鍾意食野味，專登睇住啲野豬死，執屍煮番幾味，喂有寄生蟲㗎，係咪食得太多，豬蟲入腦變成人頭豬腦，唔怪得咁多政策都唔似係人腦諗出嚟㗎喇！搞到香港變成人畜都不宜居，兩隻腳嘅想移民，四隻腳嘅惟有寄望下世投胎咪做香港慘慘豬啦！