共產黨的行為並不比資本主義政府的行為惡劣。革命與戰爭都會帶來災難，蘇聯、中國，乃至北韓、越南的革命，死傷者眾。一是資本主義列強的侵略；二是經濟從近似一無所有的困境要發展起來，又受歐美列強制裁，發展沒有現成模式抄襲。在民眾窮困、國家困迫下，急於求成，自然多犯錯誤，釀成天災人禍。但相較資本主義，歐美列強自相殘殺的戰爭，在別國製造的種族滅絕，並不可比。

共產黨革命乃至社會主義，撇除了西方製造出來的妖魔化謊言外，實際只是一個國家尋求在資本主義列強欺壓之下有所發展、擺脫貧窮的選擇，與資本主義屬不同的發展道路。而且，社會主義與共產黨革命的興起，來自資本主義的過度剝削，是要革除資本主義弊病的對立面。來自資本主義，但企圖超越資本主義。而在共產黨革命成功、社會主義推動社會發展中，資本主義遭遇本身的結構危機，反過來，從社會主義學習。例如蘇聯的社會主義體制來自歐洲資本主義，卻又變成歐美資本主義發展福利主義、挽救資本主義的取材之地。蘇聯的工業化也是倣效歐美資本主義，國營企業的制度更是糅合資本主義最先進的美國、德國大企業體制而成。社會主義與資本主義甚或可說是一體兩面，互為因果，互相促進，典型的辯證發展。

若作如是觀，我們便可破除相互妖魔化，擺脫西方來自基督教的宗教主義的扭曲世道人心，便可認真地看社會主義與資本主義各國的不同具體發展經驗，檢視其產生的獨特條件與效果，以及各自具體的制度、政策措施，從此取長捨短，互相學習。從社會主義政權產生之後，資本主義歷經危機，也可在與社會主義的互動中發展出制度創新，甚至改弦易轍，脫胎換骨，避過了覆沒之命運。

蘇聯之後，當前國際上最大的體制試驗，是中國的社會主義演變。改革開放打破了一國社會主義的困限，憑中共組織社會之力重返國際市場，與帝國主義角力，成為社會主義與資本主義重新整合的新嘗試。其中當然有失誤，且幾乎因為貪腐瀕於蛻變，但不忘初心，中共還可帶領人民消滅貧窮，進入小康之世，以此重申共同富裕的大同之道，也積極在國際上扮演建設角色。

資本主義與社會主義的分與合，中國正提出一條全新道路，供世界參考。