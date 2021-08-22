「香港故事」核心成員李宇軒及律師助理陳梓華，日前在香港法庭「講述」了一個黎智英及其助手、前美國海軍情報人員Mark Simon如何出錢及指揮他們「勾結外國勢力危害國家安全罪行」的「精彩故事」。黎智英是這場反修例暴亂的黑手和指揮者的形象一下子「具體豐滿、栩栩如生」起來。

黎智英出錢、出力、出想法、出策劃、出關係，要李宇軒等充分利用壹傳媒、《蘋果日報》等宣傳機器，分4個階段達到目的：一是讓外國知道「香港發生的事情」；二是呼籲外國政府關注和譴責香港特區政府；三是與外國官員會面，將他們的想法帶回香港；四是會見外國政客，影響他們的對華政策，敦促他們對中國和香港特區實施制裁，讓香港特區政府加入他們的計劃，甚至把中共推翻。

李宇軒等不負所望，十分賣力，幹出了「成績」。他們在與美國參議員會面後，提交了一份144人的制裁名單，涉及港府和中國官員；美國亦先後通過了《香港自治法案》和《香港人權與民主法案》。據Mark Simon說，黎智英對他們的「國際宣傳」很滿意。

黎智英對這班帶路黨、小漢奸很滿意，山姆大叔對他這個「大導賞」、大漢奸也很滿意，否則不會把他「奉若上賓」，獲得高規格的接待，副總統、國務卿、國會議長一窩蜂拋狗糧，逗他玩兒。黎智英則忘乎所以狂吠：「為美國而戰！」

不過可以肯定，黎智英出錢出力策劃指揮暴亂，一定不止李宇軒等人一支「團隊」，一定還有多方面的反中亂港勢力聽從他的總指揮。「佔中」行動被清場時，反中亂港集團各路人馬的頭面人物，緊緊圍坐在黎智英的周圍，「眾星拱月」，很能說明問題。

而隨着《港區國安法》利劍揮出，隨着犂庭掃穴、除惡務盡，將會有更多黎智英危害國家安全的罪行被揭露出來，李宇軒案也許只是冰山一角。