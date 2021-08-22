「12瞞逃」之一的李宇軒案爆出驚天內幕，將黎智英涉嫌勾結外國勢力的醜行暴露無遺。控方提供的案情顯示，李宇軒等人前年8月成立一個名為「重光團隊」的組織，主要任務包括要求外國對中國內地及港府實施制裁、封鎖及敵對行動。李表面上是核心成員，實際上在幕後操控和提供資金的是黎智英及其洋助手Mark Simon。對此，李宇軒已供認不諱，黎智英還跑得了嗎？

黎智英充當反中亂港勢力幕後黑手及金主，早已是人盡皆知的事實，人們只是沒有想到，他在暗地裏策劃了這麼多陰謀、搞了這麼多動作，簡直是無惡不作、無孔不入。

當然，李宇軒等人固然只是小人物，黎智英本人也不過是外部勢力的傀儡而已，他們一切都是聽令於洋主人，連資金來源也不乾不淨。黎智英以曾從事美軍情報工作的Mark Simon作為助手，箇中原因不言而喻。

早在佔中之亂時，黎智英就被揭發向反對派秘密捐款4,000多萬元，錢從何來？答案已寫在牆上。而在反修例黑暴期間，反對派動不動搞「眾籌」，單是支持黑暴的「612人道支援基金」最少籌得2.3億元，這些錢全是黃絲捐獻的嗎？只有白癡才會相信。李宇軒案的案情揭露，「重光團隊」搞過多次眾籌，每次都能輕易籌得數以千萬元計的款項，背後除了黎智英身影，還有鬼影幢幢。

擒賊先擒王，斬草要除根。李宇軒案無疑是一個重大突破，幕後主腦已經現形，只要執法部門順藤摸瓜，繼續追查，必有更多收穫。黎智英本已多案在身，現正服刑，加上涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件，注定把牢底坐穿。實際上，根據國安法規定，以其案件之嚴重性，大可移送內地審訊，等待他的將是更可恥的下場。