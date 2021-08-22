阿富汗變天，震驚世界，不少人民想逃離國家，歐洲各國擔憂會產生像敍利亞難民潮問題，無論是嘴裏面多麼尊重人權，一旦燒到自己身上呢，本土利益攸關，就不會再扮君子，立即閂閘拒收。

遠在東亞的香港，阿富汗難民來到的機會不高，可是來自全世界的假難民卻聚集在香港這彈丸之地，逾萬人滯留，可以說是「聯合國」地帶，並以來自南亞及非洲最多。

香港人只要看見有關於假難民的新聞，總是無名火起三千丈，多數是犯案破壞香港治安，已經形成一個大毒瘤，威脅每一個市民。大家出門隨時會遇上假難民，甚至叫外賣送上門的亦都有可能是這些人，簡直防不勝防，連本地人飯碗也搶，姦淫擄掠，無惡不作，有破壞冇建設，7年間動用60億元公帑來招呼他們，這條數不用算也是超級蝕本，特區政府打腫面充闊佬，其實是冤大頭，有苦自己知。

受制於港英時代簽署了的聯合國《禁止酷刑公約》，香港變了實際的第一收容港，回歸前還會設置禁閉式難民營與市民隔絕，但現在假難民無處不在，例如深水埗、旺角，入夜之後，人身安全也成為問題。

其實要設置禁閉式難民營並非天大難事，不要理會西方國家說三道四，應以市民的福祉為依歸。香港人的安全難道不是人權嗎？這些假難民多數是亡命之徒，身份未核實，而且辨認容貌也難，當真是犯了案也難追兇。香港警察有3萬多人，但假難民滯港也有萬多人，通常都是孔武有力，生性兇殘，對社會造成的威脅十分明顯。港府辦事效率實在太低，尤其是司法機關審案，10年也未必能清理積壓案件，香港人還要和假難民為鄰十多年，簡直是不能想像的噩夢。