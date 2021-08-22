自從接連有接種疫苗並有抗體的入境者確診變種新冠病毒後，港府終於收緊入境安排。洋人對此反應奇大，香港歐洲商務協會向特首林鄭月娥發公開信，指收緊檢疫是退步，香港應有清晰的「走出疫情策略」，否則外國社群會質疑是否需無止境困在香港，長遠影響國際金融中心地位。顯而易見，進入後疫情時代，歐美對防疫採取放棄態度，變為「與病毒共存」；內地則堅持以清零為目標。世界演變成兩大陣營，香港會否如洋人所說，堅持清零等於孤立自己，影響國際金融中心地位？

在這場世紀瘟疫裏，中國毫無疑問是抗疫領先全球的國家，要不是Delta變種病毒實在難纏，內地疫情也不會反彈，饒是如此，每日確診數字仍維持在雙位數，仍有望再次令疫情絕迹；香港防抗初時採取英美「無為而治」方式，食衞局局長陳肇始早早投降，揚言市民要適應與病毒共存的新常態，結果疫情無法止息，經濟一沉不起，激起中央不滿，林鄭不得不改弦更張，以清零為目標。

隨着接種疫苗普及化，加上自由大過天，英美已放棄嚴厲防疫，改為與病毒共存，結果兩地疫情皆大反彈，美國單日新增逾15萬宗確診，惟接種疫苗能有效降低重症及死亡率，堅持不改變策略，亞洲區的新加坡率先倣效，南韓亦有意稍後跟從。於是乎，中國繼續嚴防死守，便成為歐美及其盟友眼中的另類，不惜以「被世界孤立」等言論加以恐嚇。說穿了，不過是「唔抵得」心態作祟，他們做不到，便眼紅中國做得到。

香港如何自處呢？以林鄭之懶政塞責、崇洋媚外，當然希望效法歐美，但中央肯定不准。繼續半天吊，既不能與內地通關，又不敢對歐美打開大門，香港人不是病死便是餓死恐一語成讖！