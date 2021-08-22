本欄過去一直告訴你，這是一個強者失運的年代，觀乎美國要在阿富汗落荒而逃，這種講法大抵可以信焉。山姆大叔手握世界最先進的軍事裝備，為何制服不了只有區區數萬人的塔利班部隊？美國也坐擁全球最強的經濟實力，為甚麼扶植不起一個阿富汗民選政府？凡此種種，從理性上看都讓人費解。

傳聞中的美國武器神乎其神，不是說最新的無人機只要鎖定目標，就算對方有甲、乙、丙3人同行，假如無人機攻擊的目標是甲，一旦出手，甲馬上便得死翹翹，而乙、丙仍可毫髮無損嗎？既然美軍的殺人武器比武俠小說中天山童姥的生死符還要厲害，我想問，為甚麼面對塔利班這幫散兵游勇，卻總是拿人家沒法？

還有，美國在20年間已投入一萬億美元在阿富汗身上，更有種說法，其實已傾注2.2萬億美元。如果是2.2萬億美元，折合港幣就高達17.1萬億元，一年就是約8,600億港元。你知道這個數字有多高嗎？香港庫房被指肥得襪子也穿不下，但2019至2020年度收入也只有約5,900億港元。華盛頓每年投入阿富汗的金錢，竟然遠高於一個國際金融中心的政府年收入。山姆大叔對待阿國，可謂用盡了甘言厚幣，但當地人偏是不領情，這種現象亦是一奇。

不過，只要明白世道運行規律，太陽底下就沒有真正的奇事，一切都是有迹可循。本欄已多次強調，這是一個流行「打大佬」的年代，只要你是強者，人們都容易產生莫名的反感，往往要抗爭到底，甚至不惜付出任何代價。除了阿富汗，近年美國對北韓、伊朗以至委內瑞拉的壓迫也是無一成功。白宮主事者素來不知天命為何物，在不該動的時候每每妄動，當然要敗得灰頭土臉了。