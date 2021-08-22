塔利班攻佔阿富汗首都喀布爾之後，有論者表示塔利班予人耳目一新之感，指佢哋第一時間向外界表示對其他人不存敵意，希望盡快結束戰亂，令阿富汗可以和平發展；又話會承諾尊重女性權利，甚至歡迎女性繼續留在政府部門工作。

都真係信佢半成，雙目失明，其「開明」形象唔夠三分鐘，變天後嘅阿富汗又再陷入混亂和驚恐！塔利班入主喀布爾後不久隨即反口變臉，清算前朝官員和記者，手法殘暴。《德國之聲》日前報道，塔利班連日突擊搜查該公司至少3名記者嘅住所，武裝分子搜捕其中一名員工時，擊斃該員工一名親人，另一人重傷，其他家屬逃脫。此外，公開處決一名對抗塔利班嘅警察局長，手法殘忍！該警察雙手被綁，跪在地上，眼睛被蒙，遭亂槍掃射處決！

至於塔利班承諾尊重女性，那肯定係「你呃人」！呢，早前有美媒女記者與攝影師喺喀布爾採訪和拍攝期間，受到持槍嘅塔利班武裝分子阻撓，女記者已戴上頭巾，仍被要求遮蓋臉部，其後被驅趕，為安全起見，也只好中止採訪工作。

事實上，塔利班回朝，阿富汗女性噩夢開始！佢哋過去20年已習慣活出真我，發展自己事業；如今塔利班執政，時光恐怕倒流，一夜間自由夢碎，恐慌情緒已在婦女間瀰漫。也有阿富汗女性揚言抵抗到底，認為時代變了，一代阿富汗女性享受了20年嘅自由，又豈可再走回頭路？之不過，女性外出，想不穿戴罩袍及頭巾亦不易！要享受民風開放，怕又要經過一番血的洗禮！美國總統拜登只掛住撤僑，只警告塔利班咪阻頭阻勢，否則會果斷回應，至於阿富汗人民要面對塔利班再度實施恐怖統治，佢老人家除了廢噏幾句當秘笈，其餘關人個關！