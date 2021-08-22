根據香港法例第332章《職工會條例》，以反中亂港為職志的職工盟推動和組織成立、以職工盟會址登記的37間職工會，涉嫌違反該條例第7條、第10條、第34條的規定，涉及非法目的和非法用途，以及涉及政治目的，對此政府應嚴肅執法，職工會登記局日前刊憲擬取消香港言語治療師總工會登記，獲得好評。

其實，根據《職工會條例》第7條（1）（b）「該職工會有任何目的是非法的」，職工會登記局局長可運用其酌情決定權拒絕其登記為職工會，已登記的也可取消其工會登記。

該例第10條（1）（b）（iii）「該職工會正被用作非法用途或與其宗旨或規則牴觸的用途，或曾在其登記後的任何時間被用作該等用途」，及（v）「該職工會的經費曾以非法方式支用，或曾用於非法用途或非該職工會規則所認可的用途」，倘違規定則局長可予取消登記為職工會。

該例第34條「經費用於政治目的」，「除根據第33A及33B條獲准外，任何已登記職工會的經費不得在香港或其他地方——（a）直接或間接用於任何政治目的；或（b）支付或轉移予任何人或任何團體，以促進任何政治目的。」

綜合上述規定，可見工會倘有任何非法的事工，或使用工會作非法用途，動用經費作任何政治目的的支付或轉移，都是違法的，尤其是違法的行為是從該工會登記日起計任何時間，有明確的追溯力。眾所周知，職工盟加速撒豆成兵催生工會，醉翁之意不在工人權益，而涉嫌在於為進攻選委會「種票」，所生的「仔」在職工盟的操縱和擺布下，參與各項政治活動包括「三罷」和推動「35+初選」、「攬炒」等。對此，職工會登記局必須執法取締。