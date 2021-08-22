美國撤軍阿富汗，隨即激起當地內戰變天。有人說美國重演越戰「西貢時刻」，更有樂觀者指美國或會重蹈蘇聯當年兵敗阿富汗後短短幾年即告解體的覆轍。亦有人辯稱美國絕非認輸，而是將精力集中對付中國。筆者認為兩種意見並不矛盾，即是若非美國在日益強大的對手面前日漸無力的話，也不會在投放大量人力物力於阿富汗後，要實施戰略收縮之策。

美國駐軍阿富汗，在經濟、軍事和政治上都得不償失。軍事方面，相較於前期的正規戰，美軍在阿富汗多數時間以清剿化整為零的塔利班為主。此類反恐作戰只算是「治安戰」，並不需要大量武器彈藥和先進軍備，也就是說，美國政界幕後的軍工和石油集團無法從中得益。而且，阿富汗以「帝國墳場」著稱，歷史上強大的侵略者皆鎩羽而歸。美軍當年雖然推翻了塔利班政權，但無法在地勢崎嶇、各派勢力犬牙交錯的阿富汗土地上，有效防禦塔利班的游擊武裝力量。而美國扶持的阿富汗政權及美械部隊更是貪腐無能，不堪塔利班滲透破壞。

從政經角度看，美國在阿富汗的反恐工作，未必能有效提升其本國安全，卻能大幅減輕中國邊疆的安全壓力。跟911恐襲後一致支持政府出兵的群情洶湧相比，如今美國民眾早已對阿富汗熱情消退，反倒希望政府平抑物價並早日帶領人民走出新冠疫情陰霾，因此，美國此舉固然有戰略收縮的無奈，也有與時俱進、調整策略的主動因素。

隨着中國經濟、軍事和政治實力增長，美國對中國的威脅感知日益增強，美國政客也樂於將中國置於議程設置的核心。美國若要保存實力，集中精力對付中國，並避免中國從美國反恐戰中獲益，撤軍阿富汗也是優先選擇。再加上塔利班二號人物早前訪華，讓外界對中阿關係有很多想像，甚至有評論指中國將趁此機會大舉在該國推動一帶一路建設，或成美國撤軍的實際得益者。

雖然如此，但這並不意味着中國必然或無條件支持塔利班。首先，塔利班與講求平等、和平共處的多數穆斯林團體不同，其本質上是宗教原教旨主義組織，強烈排斥其他穆斯林教派及非穆斯林信仰。它不僅敵視信奉基督宗教的西方國家，能否容忍社會主義無神論的中國也是一個疑問。

事實上，塔利班當年曾為抵抗蘇軍入侵而利用美國支持，擊退蘇聯後又反戈相向。再者，阿富汗各派實力錯綜複雜，塔利班內部也非鐵板一塊，當新勢力蓋過舊勢力，今日的友好承諾能否維持，實在值得商榷。而隨着美國撤出，阿富汗各方勢力伺機而動，當地局勢必風起雲湧。而中國在嚴守西部地區安全防線的同時，又要在東海、南海密切注視美國的行止動靜，今後面對的外交及軍事形勢，恐怕會更加嚴峻。