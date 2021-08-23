功夫茶：金像影后駕到　檢疫把關讓路

本港疫情至今難以清零，很大程度係外防輸入有漏洞所致。最近一單美國外傭抵港中招，無疑係港府輕易縮短檢疫期出事，並帶出盲目谷針、有抗體就唔會播毒完全靠唔住，變種病毒狡猾多變、防不勝防！另一宗係國泰貴賓室女職員受感染，疑與過境轉機旅客播毒有關，可見防範變種病毒，現階段依然宜嚴不宜鬆。

呢嗱！話口未完，又有一名居於荃灣嘅居民，近日喺杜拜返港後驗出新冠病毒，其潛伏期大部分時間逗留香港，並於社區活動，其居住大廈尋晚即時圍封強檢喇！阿哥，又係杜拜？之前不是有單印度男由杜拜到港，喺檢疫酒店完成21日隔離後，竟事隔8日先確診賴嘢！仲被驗出帶有N501Y變種病毒株，幸好天佑香港，又冇喺社區爆發！

功夫茶講咁多嘢，無非提醒政府咪一味認屎認屁，自視過高，以為外防輸入真係已經做到滴水不漏！全球新冠病毒過去兩個多月反覆肆虐，澳洲更一度疫情反彈，首府悉尼封城延長至9月底，惟奧斯卡金像影后妮歌潔曼幾日前從悉尼獲豁免檢疫入境本港拍劇，於工作之餘，更被拍到外出購物，令人質疑豁免人士造成防疫漏洞。

唔通變種病毒又係識睇風頭，外國月亮真係特別圓？一睇係金像影后，病毒都掉頭走夾唔抖？有學者質疑，政府畀「西方有名氣嘅人有特權」可免檢疫來港，無疑「不公道」，除咗有機會造成防疫缺口外，亦令外界擔心香港邊境防疫上嘅政策張弛無道，甚至影響通關。咁香港經濟就真係復甦無期咯！講真，議員都質問有關做法「大細超」，政府就話基於「重要嘅經濟活動」，有助推廣本港電影行業云云。阿哥，一套戲啫！使唔使重要到畀特權而忽視變種病毒之神出鬼沒吖？政府咁做，難免予人「崇洋媚外」之感。

功夫茶覺得，金像影后來港「攞景」啫，如果一個不幸冇喺酒店隔離，因而播病毒「贈興」，咁就該煨咯！中國人其實都講修養，所謂「窮達盡為身外事，升沉不改故人情」，人有人品，有道是彩頭易得，品味難求！作為高官嘅，好應該比常人更有品味，斷不能見「舶來品」就自我矮了半截！喺抗疫防疫上，風險始終排第一！

香港經歷咗4次疫情大爆發，每次都係外地傳入，特別係由豁免檢疫人士傳入，其中有海員、機師、領事，可見乜人都可中招，唔通咁仲不足以吸取教訓？美國疾病控制及預防中心發表報告指出，應把Delta變種病毒當成「新病毒」看待。既然係「新病毒」，自亦應該有新嘅抗疫手段，因時制宜，要做到滴水不漏，更不容再玩大細超！