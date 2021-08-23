正論：的士車禍非偶然　計時炸彈在路邊

昨日發生兩宗奪命車禍，其中大埔廣福道的士撞途人釀成一死九傷，震驚全城，亦引起關注道路安全及的士司機質素，一宗突發事故，不能以單一事故看待，背後涉及多種因素亦需要探討。

肇事的士是一輛紅色市區的士，昨日11時許沿廣福道往太和方向行駛，當時未有載客，從車Cam片段所見，本來在一輛綠色的士後方行駛，至出事位置突然急速抽頭越過前車，衝紅燈失控衝向路中安全島，撞向橫過馬路人群，有一名孕婦更被困車底，獲約20名市民合力抬高的士救出，送院治理須轉入深切治療部。死者為59歲男子，傷者年齡由4至70歲，63歲的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

當時涉事司機既然未有載客，為何要匆忙抽頭越車，似乎非常趕時間，有人懷疑是否接了訂單，趕往接客？不單止的士台，現時召車手機應用程式亦非常普及，有的士司機甚至加入不同手機程式台，車上放置多部手機，邊駕駛邊望邊收訂單，非常不集中精神駕駛，出事絕非意外。涉及傷亡交通意外的車輛類別，私家車佔最大比例，其次便是的士。召車手機應用程式崛起，令到傳統的士行業受衝擊，亦帶出潛在多時的隱憂，例如服務水平未如人意，包括挑選客人或任意拒載、態度惡劣，亦有關注行業人手老化。

持有的士駕駛執照人數，以60至69歲最多，佔總數近半；而80歲或以上持有的士駕駛牌人士，5年間升幅達92%，反映青黃不接問題。職業司機有高齡化迹象，根據當局資料，持的士和公共小巴駕駛執照的人數減少，但60歲以上的人數上升，60至69歲年齡層已取代50至59歲，成為行業主力。的士行業指出，行業本身不像巴士公司，有完善福利制度及入息保障，司機月入扣除通脹後，多年來沒有顯著增加，吸引不了年輕人入行。

近年涉及高齡職業司機的交通事故時有所聞，2018年近兩成交通意外涉及60歲或以上駕駛者，從事職業司機工作的個案更超出一般市民6倍，形成道路「計時炸彈」，去年初八旬教車師傅釀成奪命車禍。年長駕駛者視力頗多退化，若患有高血壓或糖尿病等常見老人病，駕駛時可能突然中風或心臟病發等，危及自身及途人安全。

海外有不少地區均要求年長駕駛人士須通過健康檢測，確保身體狀況仍然適宜駕駛，但本港運輸署只是規定，須提交醫生證明，但沒有指定體檢項目，相關檢測要求比較簡略，未能保證司機身體狀況適宜駕駛，有見及此，申訴專員在6月宣布主動調查，審研運輸署對駕駛執照持有人體格證明的要求，以保障道路使用者。

廣福道的士車禍令人痛心，希望當局吸取血的教訓，改善現行制度，無論職業司機的駕駛態度及體格都需要監察，保障市民安全。的士行業亦需支援，例如提供課程，讓年輕人可以入行培訓，提高整體質素。拆除道路「計時炸彈」，刻不容緩。