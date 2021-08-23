神州觀察：虐待動物無人性　懲罰不得更無奈

人與禽獸相異之處甚微，唯一的差別就是人有道德的可能，亦即所謂人性。內地社會經常爆出虐待動物事件，被斥無人性，影響亦很惡劣，無奈的是，人們每每想要懲處、阻止這類惡行，卻發現基本無從着手，因為沒有相關法規支撐，惟有從道德層面進行譴責，只是這些人本就不具道德，譴責有何用？虐待動物無從懲處，只會造就更多的禽獸。

內媒記者近日接獲舉報，指有人在微信交流群中轉發來自某平台的多段虐狗影片，顯示有哥基犬被人置於洗衣機滾桶中，並分別遭受滾水淋燙、反覆按頭浸入水中、肥皂泡抹面等殘忍虐待，之後更被啟動了的洗衣機瘋狂攪轉，場面慘不忍睹。相關影片發布於兩年前，初步懷疑至少有男女二人參與施虐及拍片，期間並傳出女生的笑聲，發文者則自稱是大二學生，而帳號定位位於河南省的商丘學院，院方表示會於調查清楚後給大眾一個說法。

廣大網民看到相關影片後紛紛怒斥施虐者的冷血殘暴，變態扭曲，要求揪出來嚴懲，有人則為受虐狗隻感到難過及擔憂。老實說，內地虐待動物事件實在太多，根本傷心憤怒不過來，且施虐者來自社會各階層，甚麼人都有，以至連有知識有文化的大學生亦不例外，着實叫人可怕。問題更在於，對於所有虐待動物行為，內地基本處於「管不着」狀態，像早前山東理工大學學生范源慶被揭虐殺逾80隻貓，更拍片在網上售賣牟利，事後竟叫囂稱警察也不能把他怎麼樣，包括一些動保人士就此向法院提告，同遭駁回。

不無尷尬的是，就范源慶的行為，相關法院亦在判決書中稱其「違背人性的道德底線和社會文明」，根本多此一說；當局只需回答，對於一再出現的違背人性道德底線和社會文明之事該不該管？須知亂扔垃圾、隨地吐痰也屬不道德、有違社會文明，至少也有制訂行政法規進行規管懲處，反而虐殺動物沒人管、無法可管，是何道理？上海徐匯區近期又連續發生多宗虐待流浪貓致死事件，人是找到了，不過只要求交出作案工具、作訓斥教育而已，能起到甚麼震懾作用？

現實中，一些人更會以虐殺動物來要挾、報復朋友、情侶，情節亦更惡劣，近日江蘇常州一名女子遭前男友強闖入屋，並摔死7隻小貓，警方只當作破壞財物處理。這在擁有動物保護法的港台地區則不同，譬如台灣新北市日前有男子欲以熱水淋愛貓逼女友復合，依法最高或可判囚兩年及處巨額罰款；當然，台灣當局日前對150多隻走私貓實施安樂死的做法亦引發極大爭議，說明在動物保護方面需要改進的還有很多，這也是人類愈趨文明的體現。