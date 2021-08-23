世界視線：王室是非不斷　英國形象插水

英國媒體報道，英女王伊利沙伯二世已指示其團隊，研究對哈利王子和妻子梅根對王室的攻擊，作出「法律上的回擊」，並正諮詢熟悉誹謗官司的法律專家意見。

英國《太陽報》引述王室消息人士，指現年95歲的英女王對哈利夫婦一而再的攻擊「感到惱怒」，認為必須讓兩人知道，王室不會繼續啞忍下去。該報道稱，事件的導火線是哈利夫婦計劃明年──也就是英女王登基70周年──推出自傳，預計書中將曝光更多對王室形象不利的猛料。除了針對哈利和梅根，據報道，王室亦考慮警告自傳的出版商，如果王室成員的名字在書中被提及又或者被指控，將可能構成誹謗或侵犯個人私隱。

諷刺的是，哈利王子一再聲稱脫離王室，過「獨立」的生活，但要維持公眾的關注度，還得靠蹭王室的熱度，吸引人們的眼球。最新例子是哈利以英女王的暱稱命名女兒，到底英女王本人是事前被「諮詢」，抑或事後被「告知」，各種說法莫衷一是，被媒體熱炒了好一陣子。據聞英女王認為是哈利夫婦不斷對外「放料」，指示王室捨棄一貫沉默的政策，要求官員糾正所有扭曲她私人對話的言論。

在不少人的印象中，哈利到底是一個離了家就甚麼也幹不成的「壞男孩」，其所創立的慈善基金，最大的捐贈者仍然是其兄長威廉。當然，哈利與王室的糾葛弄得一地雞毛，但傷害性絕對不及他的叔叔安德魯王子。曾挺身指控愛潑斯坦的一名美國女子，日前在紐約曼哈頓地方法院民事起訴安德魯，指對方在自己未成年時曾3度性侵她。值得注意的是，關於安德魯與愛潑斯坦關係的傳聞，已經流傳多年，但英女王一直到前年才解除他的王室公職，反觀梅根被指欺凌王室員工，卻迅速展開獨立調查，當中是否存在雙重標準，毋庸贅言。

不管怎麼說，英國王室醜聞不絕，公眾形象每況愈下，剩下來對世界的「貢獻」，可能只有填充媒體八卦新聞的空位。這也是整個英國的縮影：昔日的「日不落帝國」早已風光不再，看看首相約翰遜，不也正好為世界提供了無限「談資」麼？