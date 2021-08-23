疫病「清零」本和「與疫共存」並不矛盾，矛盾的是歐美的做法，也是歐美媒體用來批評香港的藉口。

清零是本，也是防治疫情的基本原則。但是不可能一下子清零，也未必可永久清零。以內地及海外為例，可一時達到清零。當海外還未清零，還是疫情惡化，也當變種病毒層出不窮，本地清零防止不了外地輸入。本地清零製造了圍堵輸入病毒的條件，抑制輸入病毒在社區裏大爆發的機會，不過，這只會是持久戰：一要防輸入；二在失守後迅速圍堵，禁止在社區內擴散。至少在全球未達到清零，或仍未有強力有效的藥物治療和疫苗預防，一地失守，可擴散全球。一旦變種，也可顛覆各地原有的防範措施和應對的藥物與疫苗。即使一地清零，仍要準備與疫共存，不能輕易鬆懈。

關鍵的是不能鬆懈，不但人命重要，而且疫病未除，大爆發的威脅便存在。不管為了甚麼理由，生活自由，經濟民生，再次大爆發會將局面扭轉，鬆懈會變成以長痛換短痛，得不償失。

新加坡或許可強調與疫共存，放寬防疫限制，可新加坡的疫苗接種率達80%，且可接種加強的第3針，與香港低接種率大相逕庭，香港怎可效法？即使現時香港是半放鬆，新加坡已視香港防治不可靠，暫停旅遊氣泡的談判，表明不信任香港。以英國為例，疫苗接種率達成年人的七成，疫情還可惡化，美國、澳洲亦然，顯然，疫苗接種率高的地方在面對變種病毒時，亦未必足以防守。若在Delta肆虐下，英、美疫情再急轉惡化，便變全球的高危地區。香港是否要跟隨它們，讓疫情出現新一波的大爆發，也要面對更厲害的新變種病毒（例如秘魯發現的Lambda變種）未來的攻擊呢？

香港放寬防治限制，作用只是對於英、美等國開放，但香港經濟復甦依靠的是與內地通關，內地通關的條件是清零。放棄清零而妄圖放寬限制，結果是與內地通關不得，只有英、美等海外訪客，後者帶來的經濟效益有限，可隨時會引進變種病毒，使香港再陷危險。即使開放港人外遊，一是本地資源流失，二是他們也會把病毒帶回來。為了少數人的短期自由和娛樂，使香港大多數人冒巨大的風險，顯然是歐美社會文化的謬種流傳。

清零要加大力度，內防外防，亦要有與疫共存心理準備，處理危困的社會民生。