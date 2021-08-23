美國總統拜登日前在回應美國會不會像背棄阿富汗似的，背棄「其他盟友」包括台灣時說，阿富汗與台灣、南韓及北約有着根本上的差異，美國與這些實體達成協議的基礎，不是這些實體正在發生內戰，而是它們有團結的政府，「阻止壞人對他們做壞事」。拜登還說，美國一向信守承諾，若任何人入侵或對北約盟友採取行動，美方會有回應，對日本、南韓和台灣也一樣。

台灣方面表示感謝拜登，北京則重申，台灣是中國不可分割的一部分，「一個中國」的原則是任何國家都絕對不可以逾越的紅線和底線。

有評論說，拜登的說法改變了老美一直以來對台灣政策的「戰略模糊」；華府一名高級官員則澄清，「美國對台政策沒有改變」。那麼，所謂「戰略模糊」是指甚麼呢？柳某認為最主要有兩點：一是美國對「台獨」的態度玩「模糊」，講一套做一套；二是不管在甚麼情況下，大陸對台灣實施「武統」，美國會否出兵從不明言。

對此，拜登的「最新說法」還是玩模糊。他聲稱的「將回應」，仍然空洞無物，沒有「軍事介入台海戰事，武力保護台灣」的意思。到時解放軍揮兵攻台，美國方面發表一個「譴責聲明」，糾合「反華盟友」吵吵嚷嚷一通，弄一些軍艦、飛機作「馳援」之狀，和解放軍「互別苗頭」，甚至「擦槍走火」、「技術上衝突」一番，有些損兵折將，都可以是作出了「回應」。只是，這些回應絲毫幫不到台灣，絲毫改變不了台灣被美國拋棄的悲慘命運。

其實，自從中美建交，美國對「台獨」，對「一中一台」、「兩個中國」，對大陸「解放台灣」、「統一中國」，就只能是「戰略模糊」，這最方便老美大耍兩面派，最符合美國的戰略利益。然而，北京的走強，令美國的「戰略模糊」愈來愈難玩得應手，既不能解台灣之憂，更不能蒙嚇北京，最終模糊不下去。