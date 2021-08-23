蘇東坡說：「人生如逆旅，我亦是行人。」人生就是一場旅行，有的人離開了，還會回來；有的人回來了，還會離開；有的人則是擦肩而過，從此不再交匯。香港是自由而開放的社會，從來都是人來人往，所以，過去一年據說有8萬多港人「移出」，不值得大驚小怪，這是社會常態，尤其是經歷世紀黑暴之後，出現所謂移民潮一點也不奇怪。有人故意扯上《港區國安法》，有人刻意誇大人力市場青黃不接，無非借題發揮，企圖製造恐慌情緒。

其實，「移出」和「移民」是兩個不同的概念，不少人是因為經商、工作或讀書而進出香港。退一步說，即使假設近年所有移出的港人都是移民，也沒有甚麼大不了。香港回歸前每年都有好幾萬人移民，當時沒有人擔心人力市場青黃不接，現在走了一批人就大呼小叫，豈不怪哉？過去的移民潮沒有掏空香港，反而吸引不少資金和人才，現在又有甚麼好擔心？

當年移民的港人，後來大多數回流，歷史會不會重演，暫時不得而知。但要提醒黃絲的是，走了就不要回來，香港不需要也不歡迎離心離德的人。既然他們不承認自己是中國人，就沒有理由回來，更沒有資格批評香港。反正他們有英爹美爹保護，倫敦市政府還準備提供90萬英鎊協助移民，他們應該好好享受，不要辜負洋主人一片好意。

說到底，每個人都是匆匆過客，只有天地才是永恒。有人同行，有人離開，離開的人不必惋惜，因為他們一定不是同路人，最後留下的才是同心同德者，建設香港也只能依靠這些人。「國家好，香港好」，當今中國國力強盛，扶持香港是輕而易舉的事，前提是香港必須值得扶持。最好黃絲統統走掉，讓社會排除干擾，重新出發。