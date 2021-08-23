每一條生命都有價值，都值得珍惜，不管是人或是小動物，這一個多星期接連看見野豬被車撞死的新聞，尤其是上星期六凌晨發生的一宗，野豬雙眼還未閉上，死唔眼閉，臨死前都不知道自己會永遠離開這個塵世，以為還可以回山上的家找自己的夥伴子女兄弟姊妹，詎料再也回不去。

這些悲傷的新聞，一宗也嫌多，不過，隨着野豬本地繁殖的速度愈來愈快，相信類似事件只會愈來愈多，三五七日又一宗，慢慢市民又會見怪不怪，的確大家為口奔馳，為自己的飯碗惆悵，對身邊的事物，事不關己，往往會開始冷漠對待，若非傳媒報道，不會再多加注意。

其實最應該關注事件的，當然是政府部門，責無旁貸的漁護署，多年來又有甚麼建樹呢？對於如何減少流浪動物數目，官員莫衷一是，被傳媒問及，便敷衍交差，根本是想流浪動物自生自滅。

社會各界提出多種不同建議，本報更具體制訂藍圖，提議設置貓狗善終園，一條龍生養死葬服務，旨在令流浪動物的數目減少，直至絕迹於街頭，大獲好評，有麝自然香，議員齊聲讚好，以及立法會納入議程討論，但是當局冷然拒絕，卻又未能提供任何反建議，根本無補於事，熱心人被潑冷水，難免心灰意冷。

政府懶得理，近年流浪動物被虐待的事件愈爆愈多，加上律政司放生深井豪景花園虐殺動物疑兇，其他人有樣學樣，小動物既未受到應有的保護，敵人又步步進逼，新界甚至市區多處發現捕獸陷阱，之前便有野豬中伏被斬頭，死前發出悽厲叫聲，又有野豬雖然僥倖逃出捕獸器，但因為傷勢嚴重，相信凶多吉少。為甚麼動物要受這些痛苦的煎熬呢，高官能給我們一個答案嗎？