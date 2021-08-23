筆者最近親身體驗了檢控一方處理草率，情況就像阿富汗政府軍碰上塔利班之前好像非常威猛，擁有先進武器和美國撐腰，怎知一正面交鋒，就全面丟盔棄甲。

2014年因違法「佔中」而被捕者有逾千人，但只有290多宗檢控，700多人仍未被起訴；而2019年黑暴，未被檢控的還有5,000多宗。筆者相信警方的調查並無問題，很多案件證據確鑿，大多涉及非法集會、刑事毀壞、襲擊、煽動和暴動，除了暴動案較複雜，其他4項對律政司來說是常見，如果是因為案件證據不足，那就要及早決定和向社會解釋清楚不提訴的原因，但絕不應將案件一拖再拖，那就是律政司的基本責任！

筆者也親身經歷了不公平的對待，就是關於前年11月有暴徒用刀企圖謀殺筆者，兇徒被控企圖謀殺和蓄意傷人罪，案件終於排期在8月18日開審，但律政司在開庭前兩星期，經警方通知筆者說兇徒的律師向他們提出辯訴交易，兇徒擬承認兩項傷人罪以換取控方不控告企圖謀殺罪。

筆者當然反對這個建議，兇徒事前有踩線和網上言論等前置準備，當時裝作粉絲送花並刻意用刀插向筆者心臟，事敗被制服後仍高喊要殺害筆者。可見意圖是清晰的，就是要置筆者於死地。只要律政司用心檢控，必定可以成功把疑兇入罪。

怎料，就在開審前一天，警方知會筆者說律政司已決定辯訴交易，所給予的理由竟是擔心陪審團會「有鬼」，不能將其入罪。為了確保兇徒入獄，所以願意接受其承認兩項傷人罪。雖然律政司有刑事檢控的決定，但筆者絕對不能苟同律政司處理方式，有五大原因：一、這是黑暴期間的案件，具有重大公眾利益和標誌作用；二、律政司不應對司法制度缺乏信心；三、證據如此清晰和肯定下，律政司怎可放棄控告企圖謀殺罪；四、律政司應有專業表現，堅拒接納對陪審團有任何猜測性的決定；五、律政司明顯是斬腳趾避沙蟲，案件還沒開審就已失去戰鬥精神！

司法不彰，其中原因在於律政司的延誤和表現失準，以及法庭堆積案件太多，這亦是對公眾造成不公的原因。在此情況下，香港何談恢復秩序？如果無法彰顯法律公義，將影響政府施政，連《港區國安法》都會因此受影響！律政和司法機關對此負有不可推卸的責任，對此，筆者不會善罷甘休，一定會在立法會追究到底！