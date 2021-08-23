世界紛紛擾擾，疫情未息，天災頻仍，阿富汗等人為亂局不知伊於胡底。漢代大儒董仲舒曾言：「國家將有失道之敗，而天乃先出災害以譴告之。不知自省，又出怪異以警懼之。尚不知變，而傷敗乃至。」若將「國家」改為「全人類」，便可知地球疫災迭起，傷敗乃至，其實與人類有破壞無建設脫不了干係。

儘管社會環保意識日益高漲，但對於人類過去長期破壞環境所造成的傷害，實難彌補萬一。人類永遠不懂吸取教訓，無止境地消耗資源，尤其是老愛與大自然作對，內地經歷過沙士仍不改嗜食野味陋習已是一例。如今一場新冠疫情又起，有指病毒源自野生動物，可見人類見到棺材也不流淚。目前全球已有逾2.1億人口感染新冠病毒，超過400萬人死亡，隨着Delta等變種病毒出現，疫苗效力大打折扣，已可預示感染及死亡人數只會持續上升。這是不是上天對人類的一次大反擊，藉此減少人口保護資源，值得所有人深思。

早就有陰謀論指出，新冠疫情死亡率最高群組乃係年老一群，英美等國家之所以決定「與病毒共存」，除了迷信疫苗有效外，骨子裏其實希望減少老年人口，減輕醫療及福利負擔。別謂這是危言聳聽，實情是自疫情爆發以來，歐美已被指犧牲年長患者接受醫療的權利，將床位讓予年輕患者，不少長者因此死在家中，甚至死了也不被列入確診數字，說是死得不明不白也不誇張。

至於歐洲動輒有特大山火，世界各地大地震頻仍，內地水災頻發，亦可看作是大自然對人類的懲罰。隨着溫室效應持續，全球平均氣溫和水位續升，奇災巨禍將陸續有來。人類如何與大自然和平共存，學曉珍惜環境，將是未來必須學習的最大課題。