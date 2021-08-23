一位畢業多年的舊生，現在任職中學教師，他趁暑假空閒邀筆者飯敍，我自是欣然赴約。席間難免互相問到有否接種新冠肺炎疫苗，對方答沒有，他雖然想接種，但是醫生說他膽固醇指數太高，囑他再觀察一段日子再決定。我說：「這不打緊，當然是聽醫生的意見，打不打疫苗應取決於個人意願，總不能因為要響應政府呼籲，而置自己的身體安全於不顧。」

我進而再問，校內教師已打疫苗的有多少，舊生答：「一半左右吧，大概有四分之一政治立場屬『深黃』的，他們是死活不肯打，再加上身體不適宜接種的一群，最終全校教職員能有六成左右打疫苗，已算不錯了。」

這番話聽來讓我好奇，心想政治立場深黃，跟是否接種疫苗何干？黃人不打中國製的科興疫苗便行，但大可以打德國製的復必泰，反對派最崇拜的西方國家，當地人接種復必泰者不知凡幾。我以此相詢，舊生笑了笑說：「我的這些同事，根本不相信香港政府買的是德國製復必泰，他們懷疑咱們的疫苗全是國產貨。」我聽後不期然大叫：「嗚呼哀哉！」這個年頭能當上中學教師的，大多是飽學之士，一校之中卻竟然有四分之一的教員，在毫無憑據下提出這等荒謬的看法，香港黃絲的愚蠢與無稽程度簡直是匪夷所思。

早前筆者曾提及，我問過鄰家一個唸中學三年級的孩子，班中的同學普遍有否打疫苗？他說沒有，因為校內盛傳港府手上的復必泰疫苗已經過期。如此莫名其妙的傳言，我當日就懷疑是否由黃絲教師蓄意散播。說疫苗過期、疫苗是假，看來都是同一目的，就是千方百計要抹黑特區政府。黃絲教師的居心如此險惡，那又怎怪得政府要出重手整治校園呢？