毒果報執笠當日淒風苦雨，佢哋話「港人雨中痛別」，仲大言不慚稱市民撐毒果！如今真係「一語成讖」，毒果報有員工撐──唔住倒下來了！令人不勝唏噓。

乜嘢叫做生累物死累人？睇吓漢奸黎份毒果報就明晒！毒果報執笠逾月，留下一大堆蘇州屎，有逾800名員工至今未獲發薪金，日前一名員工喺勞資審裁處追薪期間疑不適送院，搶救後不治，成為毒果報追薪事件中首宗悲劇。據稱佢死前數日曾接種新冠疫苗，死因尚待調查，之不過，話佢追薪「追到死」亦係事實！

據悉，連日至少有38名前毒果報員工入稟勞審處追討薪金、有薪假期等，總金額約875萬元。有工會指事件令人悲哀，質疑壹淫媒仍有資金運作，卻一直未有用於支付員工薪金。嗱！壹淫媒4月1日突然提前向大股東漢奸黎償還1.5億元貸款，有關貸款未到期根本不急於償還，港府懷疑這筆還款有意圖欺騙公司債權人；保安局局長鄧炳強怒斥毒果報以呢種方法逃避責任，令員工有汗出、冇糧出，倒是一語中的！

就算壹淫媒真係破產，卻連簽署「無力支薪聲明」都唔做，搞到員工連申請破欠基金都無了期！老朽倒想起魯迅說的一則有淚「笑話」：一個紳士有錢有勢，我假定他叫四大人吧，啲人以能夠同佢攀談為榮。有一個愛誇耀嘅小癟三，一日高興地話畀人知：四大人同我講嘢喇！有人就問講乜嘢呢？佢話：我企喺佢大宅門口，四大人出來了，對我說：滾開去！看官，漢奸黎未踎監時，其「第一漢奸樓」三日一小宴，五日一大宴；依家員工追欠薪，漢奸黎同叫人「滾開去」嘅四大人不類似嗎？叫追薪嘅毒果報員工情何以堪？員工冇糧出，第一漢奸樓裏面啲人依然好食好住就得喇！