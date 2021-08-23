日前立法會就政府提交《2021年國旗及國徽（修訂）條例草案》進行首讀及二讀，隨即成立法案委員會審議，目標在今年10月休會前通過實施。是項立法是落實全國人大常委會去年通過修訂《國旗法》及《國徽法》，於今年1月生效後納入《基本法》附件三，而進行本地立法執行的立法程序。

凡有一點愛國心的中國人，都必定擁護這項立法，凡經歷過2019年反政府動亂（特區政府教育局今年7月底聲明的稱謂）的所有香港市民，都會有切膚感受，認為這項修例若早幾年實施，便可能不會出現侮辱國旗、國徽的醜陋現象。

曾幾何時，國旗、國徽在世紀黑色暴亂中成為被重點攻擊、侮辱、搗毀、踐踏、塗污的對象，而這些辱國、辱華、辱族的暴行竟發生在中國特區的香港土地上！

曾幾何時，觸犯這些極大侮辱性罪行的罪犯，竟有立法會議員、區議員、教師、社工、醫護、大學生、中小學生，甚至未成年的兒童，而他們都是地地道道、土生土長的中國人！

曾幾何時，爆發這些暴行的場地竟是立法會議事廳、政府建築物、中央政府駐港機構、社區熱門休憩廣場；與此同時，暴徒卻高舉港獨旗、星條旗、米字旗、龍獅旗等萬國國旗，公然挑釁和侮辱國家的主權和尊嚴！

在香港生活的一些中國人亡祖亡宗的倒行逆施、離經叛道的錯誤，實是「冰凍三尺，非一日之寒」，根本的病灶是沒有推行國民教育和徹底去殖化。因此，條例草案要求全港中、小、幼學校每日升掛國旗，每周舉行升旗禮，中、小學要進行國旗國徽教育，其實都只是對症下藥，固本培元，從思想教育根本入手、從做中國人基本國家觀念的基礎補課而已。