近年來，電子煙、加熱煙等新興煙草消費品，借乘「不是真煙」並營造潮流和健康等商業賣點成功促銷，在全球火速爆紅，銷量飆升。美國食品及藥物管理局的專家直指情況猶如「傳統病」蔓延擴散，目的僅在於：吸引另一代人對尼古丁上癮！至於香港，既連續7年凍結煙草稅，又對新興煙草是管是禁，出現拗完又拗的拖拉延宕。須強調，禁煙不容留空白，健康更不能先講金。

煙草生產和銷售是全球最賺錢的行業之一，但吸煙和吸二手煙卻都危害健康。為保障民眾健康，各地政府均通過管制和立法手段，去鼓勵戒煙和推動禁煙，令煙民數目和香煙銷情都大幅減少。為求另拓市場、維持厚利，煙草商轉而研發電子煙和加熱煙等新興產品，這些「另類香煙」早期尚以「戒煙」、「減害」為包裝，近年索性打正旗號為潮流消費品，以青少年的消費力和健康，鋪墊其市場根基。

2014年，世界衞生組織正式於煙草控制框架公約中討論新興煙草產品的危害，要求各成員國積極進行規管。特區政府亦自2018年起召開了15次有關全面禁制包括電子煙、加熱煙、水煙、雪茄等「另類煙」的會議，但至今仍在反覆討論，既無結論，亦欠行動，連政策承諾也虛浮乏力。

更令人扼腕的是，立法會雖已由建制派主導，但議會對禁煙的歧異未除，議而不決的情況亦未改，更有議員從市場經營和市場管理的角度，提出對電子煙和加熱煙「一禁一管」的修正案，令禁煙政策深存風險。

雖說是在商言商，還需承履其企業責任、社會承擔，新興煙草產品以新奇設計、獨特口味，以及「不是真煙」、「無害」和潮流時尚等市場包裝，吸引青少年消費群，有其商業考量，但絕非社會樂見和接受。至於為民謀福祉保健康的監管當局、立法機關和醫學、教育專業等，則須站穩立場、勇於擔當，堅拒向市場或選票壓力妥協，甚至暗開綠燈。

香港吸煙與健康委員會早前的調查指出，中學生曾吸食電子煙和加熱煙的比率分別有7.7%和2.3%，小學生的吸食人數亦達數千名；調查又發現，年輕的「新興煙民」比傳統煙民及非吸煙者的健康損害更大，亦無助於傳統煙民戒煙，反映問題已逼臨「十字路口」。敢問「無煙香港」的願景還要不要？市民特別是青少年的健康如何維護？我們要的是一個明確的政策取向，以及具體的時間表和路線圖。

第一，政府盡快完成修例和從嚴執法，不能「放生」新興煙草而留下市場缺口。

第二，生產商要細列有關產品的成分及其對健康的影響，並加強宣傳，讓市民知所選擇，亦讓政府據此執法。

第三，按香港實況做好政策和理據研究，將煙草產品的健康影響和潛在社會成本進行量化計算，提高禁煙政策的公信力和支持度。