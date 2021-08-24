世界變、中國變，香港怎能不變。但變不是一切讓既得利益把持政府、把持社會的主要資源。苟且因循，守株待兔，用盡方法，維護既得利益不合理的暴利。回歸以來，20多年，哪年不是說要改，但改了沒有？改的是地產霸權更根深柢固。沒有殖民地時代英國的庇護，既得利益更受政府照顧，儼然形成了官商合流的精英集團，主宰一切。

回歸以來，一直說與珠三角融合，參與國家發展。可是，珠三角變了大珠三角，更變了大灣區。內地5年計劃，一個一個地超額完成，把經濟與社會提升至更高的層次。香港今次還是喊參與十四五規劃，若香港依舊，精英還是那一批，既得利益已經開始世襲，再過若干年，大灣區可能變成深圳、廣州雙城記。十四五規劃進至十五五、十六五、十七五規劃。香港不進則退，慢進也要倒退。既得利益者早已安排後路，家族已是外國人，盆滿缽滿地滿載而移，留下廣大港人與中央政府收拾殘局。也或許再沒法收拾，香港便如殖民地時代不少的國際巨港，沒落。香港本是廣州的外港，一如澳門。澳門沒落在先，香港可能也逃不掉如澳門般的命運。香港不脫胎換骨的話，或許還可留一塊地作中國的離岸金融中心。但肯定不如倫敦，可也如倫敦部分地區那樣失去經濟動力而衰落。

2019年的動亂是標誌舊香港的死亡，國安法開啟的應是新香港。可既得利益勢力盤據底下，新香港必受抵制。政務官是拿手陽奉陰違。若不徹底的脫胎換骨，重新出發，便會讓海內外反中反共的來嘲笑。在清理港獨餘孽，重整社會秩序時，不要過於樂觀，失去警惕，不去改革既得利益及它們所依附的制度。

林鄭月娥應獲悉內地十四五規劃的制訂方法，專家主導，幾上幾下地廣泛諮詢。林鄭上台後取消中央政策組，決策獨斷獨行，不聽專家，不作調研，沒有系統性和科學性，這是最惡劣的殖民地式官僚決策。英國人時代還有英國人進行的調研，各方諮詢參詳。她上任4年，特區政府決策一失再失，釀成大禍。可至今未見到她的轉變，還是閉門造車，對外盡是公關表演，怎樣可期望在餘下的一年她會真的聽中央話，在大灣區、十四五規劃、一帶一路做出效果來呢？她任內5年，香港不僅遭遇大禍，也同樣失去5年發展的時機。可悲可恨！