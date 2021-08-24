參加過反修例暴亂的「打手青年」有多兇殘，我們在當時的現場報道和電視直播下是見識過的，他們那麼兇殘，日常生活中會是怎樣呢？柳某不敢想像。日前，警方抓捕了一個「黑暴青年」，讓人看到了這類人竟比在黑暴中「大顯身手」還兇殘。

據報道，香港一名19歲的「黑暴青年」以巫師自居，在網上聲稱能幫人改善「愛情運和財運」，殘殺小動物「獻祭」斂財，每次收費一至二萬元，他在帳號上屢示血腥照片，包括將小白兔割喉放血，將白老鼠腰斬分屍，對此該青年將被控以「殘酷對待動物罪」。

該青年如此兇殘恐怖，原來早有「前科」，他還涉3宗黑暴案。首先，在2019年聖誕節時，他響應參與暴亂號召，身藏摺刀、呼吸器和兩把鐵錘，在旺角被警察搜出。其次，在去年11月，他在香港中文大學校園參加遊行，展示「港獨」標語，以涉嫌違反《港區國安法》被捕。

更有甚者，在今年1月，他又因涉嫌暴動被捕，警方在理工大學校園檢獲的汽油彈上發現了他的指紋，這個涉犯下「殘酷對待動物罪」的青年原來更是一名「黑暴慣犯」。

黑暴之時，我們看到不少斯斯文文、好模好樣的青少年，可以忽然兇神惡煞、打砸搶燒、殺人放火毫不眨眼。那時亂港政客、媒體卻為他們大聲叫好，讚為「義士」、「英雄」，吹成是「現代荊軻」，鼓勵他們對有礙「光復香港，時代革命」的任何人、無辜者兇殘「私了」，一些「黃師」和家長父母則對這些走火入魔、由人而鬼而禽獸的年輕人「充分理解」，說甚麼「年輕人犯錯誤，上帝都會原諒」！怪不得那時的香港變成「妖獸都市」了。

這類兇殘青年，大概在黑暴中施暴順了手吧，就要在平日裏拿小動物繼續其兇殘，尋求快感且撈錢。柳某很想知道，肯花錢「觀賞兇殘」的都是些甚麼「人」呢？