台灣政客最大特點就是喜歡自欺欺人。立法院院長游錫堃日前誇誇其談，聲稱一旦大陸對台動武，印太地區民主國家就會共同在外交上承認台灣，借此嚇阻大陸。他更樂觀地認為，台美建交有朝一日一定會實現，很多民主國家也會跟着走。看來他已不僅僅是自欺欺人，簡直根本就是自我麻醉，不知其信心和底氣究竟從何而來。

其實早在幾個月前，美國印太事務協調官坎貝爾已明確表示不支持台獨，也不願承諾協防台灣。如果游錫堃還聽不明白，不妨再聽聽美國戰略與國際研究中心一位主管怎麼說。他指出，美國政府考量的重點在於，一旦台灣部分或全部被中共軍隊佔領，「台灣政府」可以在流亡海外的情況下繼續存在。這是甚麼意思？很簡單，美國壓根兒沒有考慮派兵協防台灣，更沒有考慮與台灣建交，反而建議台灣當局流亡海外。也就是說，美國認為台灣根本守不住。

阿富汗就是活生生的例子。美國辛苦經營了20年，犧牲2,000多名美軍性命，耗費數以萬億計美元軍費，最後還是不得不灰溜溜敗走。面對區區數萬名的塔利班武裝分子，美軍尚且無能為力，何況對手是日益強大的中國軍隊。台灣政客寄望美軍打救，寄望與民主國家建交來嚇阻大陸，比癡人說夢話更加可笑。

當然，相對於行政院院長蘇貞昌揚言要「拚到最後一支掃把」，游錫堃的言論還不是最白癡的。難怪有人說，台灣政客都是騙子，只有大騙子和小騙子之分。他們欺騙自己不要緊，欺騙台灣民眾，將兩岸推向戰爭邊緣，才是最大禍害。藍營人士警告「今日阿富汗，明日台灣」，絕不是危言聳聽，如果民進黨當局非要一條路走到黑，最好及早謀定後路，以免像阿富汗人那樣臨急攀飛機。