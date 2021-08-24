大埔的士車禍，再添亡魂，一宗交通意外令到多個家庭破碎，有穿鑿附會之徒說是甚麼農曆七月十四鬼門關大開，其實索命使者並非來自陰間，而是來自凡間。

香港不少搵食司機的駕駛態度，實在令人不敢恭維，不按交通規則，爬頭衝紅燈超速，他們的口頭禪是搵食要緊，但是真的是「搵食大晒咩」！不少人鹵莽駕駛危害他人安全，甚至搵自己條命來博，人命傷亡多多錢也賠不了。

星期日的車禍分別有59歲男子及63歲婦人喪命，家人哭斷腸，飛來橫禍，完全沒有警號，想和家人道別也來不及，如果遺下孤寡，情何以堪。肇事的士司機本身自己也有家庭，己所不欲，勿施於人，想像如果家庭失去自己，恐怕和世界末日沒有分別。

道路安全除了要自律之外，政府監管及罰則亦非常重要。首先是要保證司機的質素，香港有很多所謂「雪藏牌」，考了牌極少用，偶然假日揸車，不熟路面情況隨時出事。

而職業司機特別是的士及小巴大部分是中高齡人士，視力及體能會有一定程度退化，政府只是要求70歲以上司機交醫生證明書，卻沒有規定詳細檢測，存在極大漏洞。長遠來說，沒有新人入行，服務質素水平難以維持。

最後不得不提的是，危險駕駛導致他人死亡，罰則太輕，有些人坐幾年監已經可以出獄，阻嚇力根本不足。這些人駕駛時沒有顧及他人性命，和誤殺有甚麼分別？對於不負責任的司機，加以重判，正義才得以伸張，而且應該終身停牌，讓其他人不敢造次。搵食車司機都是求財，計算機會成本，小心駕駛，走少一兩轉，將來可以賺回，小心駛得萬年船，危險駕駛，累己累人。