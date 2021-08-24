筆者在評論文章多次講過2019年黑暴是外國勢力與本地代理人策動的「顏色革命」，意圖是顛覆特區政府政權，擾亂特區的繁榮穩定。這不但是筆者的個人意見，也是內地官媒給予的事實判斷。上周四，適逢12瞞逃之一的李宇軒串謀勾結外國勢力一案開審，他在庭上承認控罪，而案情陳述黎智英作為主腦及金主，連同助手Mark Simon如何操控骨幹團隊和國際反華平台去請求境外實施對內地和特區制裁等的敵對行動。

這清晰的證明2019年黑暴與外國勢力之間的實質關聯，黑暴不是當日反對派口中的所謂為「自由」反對修改《逃犯條例》，實際是造反！

李宇軒是港獨組織「香港故事」成員。他在2020年被捕，其後打算通過海路潛逃至台灣，途中被內地海警抓獲，被深圳法院判處偷越邊境罪成，本年3月刑滿出獄後，由深圳移交香港，未幾就被香港政府起訴其違反《港區國安法》的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

李宇軒營運的團隊只是黑暴數十個活動組織之一，他先後籌得約3,760萬元，可想而知其他尚未見光的金額，肯定是天文數字。另一邊廂「星火基金」已被警方凍結7,000萬元，還未被凍結的「612人道支援基金」眾籌了兩億多元，也差不多花光，串連起來畫面是驚人的。

案中亦披露不少與本案關聯的外國政客，其中就包括多次針對筆者的英國保守黨成員「陸地飄忽」（Luke de Pulford），先後在英國施壓取消筆者在英國的名譽博士學位和律師資格，及後更公然來港，走到筆者面前示威挑釁。

現在真相也已明白！昔日那「陸地飄忽」號稱為正義而追擊筆者，原來是收錢辦事！當日反對派口口聲聲說沒有勾結外國勢力，現在隨着李宇軒案的開審和未來其他案件開審，真相將會逐一浮現。筆者認為箇中能力，並非一般能耐的人可做到，相信黎智英只是地區代理人，背後必定有更大勢力去支撐。

無論怎樣也好，筆者相信香港仍然有一大批黑暴代理潛藏在社區，他們惡貫滿盈但仍未被繩之以法，警方國安處必須繼續調查和採取果斷行動，予以拘捕。如果我們不安內，就無法聚精會神地配合國家十四五規劃，而香港就更不能進入一個新的發展年代。