港府將接種復必泰疫苗的年齡降至12歲後，接二連三有青少年打針後患上心肌炎，目前個案起碼逾10宗。港大微生物學系講座教授袁國勇及團隊研究發現，意外靜脈注射mRNA新冠疫苗，可能會導致心肌炎和心包炎。很明顯，心肌炎與疫苗有直接關係。

團隊利用小鼠進行實驗，發現接受靜脈注射疫苗的小鼠心臟，在24至48小時內出現明顯的心肌炎和心包炎，在14日後接種第二劑疫苗，心臟損傷更嚴重。有關結果不可謂不嚇人，心肌炎嚴重者可致死，港府一旦為了谷針而搞出人命，試問如何賠番個仔畀人？

當然，復必泰是「來佬貨」，港大團隊自必「兜番」，強調接種mRNA疫苗即復必泰非常安全，死於新冠病毒的風險明顯大於疫苗的副作用，所以不應阻止市民接種，至於疫苗是否導致心肌炎的元兇則語焉不詳。反觀同是疫苗，也同是港大研究，便直截了當指出接種科興疫苗與患貝爾面癱有關，打科興後患面癱的風險較沒打疫苗高逾一倍，本港自2月開始打科興後，面癱發生率較過去10年的背景發病率亦高約一倍，每10萬人打科興，大約會多4.8人患面癱。

10萬人中不足5人面癱，真是很駭人聽聞嗎？打復必泰就沒有面癱嗎？呵呵，原來不是。港大後來亦指出，由2月下旬至5月初，298名病人在醫管局確診患面癱，當中256人沒打疫苗、28人打科興、14人打復必泰，即約有5%人打完復必泰後面癱。這還未計及復必泰開打日期比科興遲約半個月，按道理那段時間接種科興的人比復必泰多。

面癱跟心肌炎哪樣更嚴重更致命，讀者可自行判斷。筆者不明白的是，香港的一些專家學者，為何總是對自己國家的出品吹毛求疵、戴有色眼鏡看待？