很多人以為，政經消息對金融市場的影響如影隨形，好消息一出，市況馬上走俏，碰到壞消息，價格就立即往下調，本欄卻一直敬告讀者，那可不一定。金股匯行情經多年運作，主導權早已落入少數的投資大戶手中，舞高弄低，製造虛假市場，早已成了他們慣用伎倆。在一般情況下，消息好壞未必直接反映在指數上升下降之上，有時出現利好因素時，市況會跌；出現利淡因素時，市況卻升。因為大戶早已畫好圖表，市場起跌很多時是他們說了算，小投資者只能嘆句：「畀佢玩死！」

不過，大戶也不是永遠的不敗之身，如果出現突如其來而又影響深遠的變數，他們也會失算。譬如假設美軍突然發瘋，在南海扔出核彈以震懾解放軍，這個消息事前幾乎無人能預見，金融市場馬上便得散架，這就不是大鱷們主觀意願所能轉移的。

在現實上，美軍在南海沒有扔出核彈，但近期中國政府在財經市場上，卻像是扔了好幾個，震得投資者心膽俱裂。中央突然多面拉弓，電子遊戲、外賣運輸、課餘補習丶地產、醫療、甚至是白酒行業，這些最賺錢的生意卻全都成了整治對象，有評論甚至認為，阿爺像是要「重置」整個經濟系統。

北京的出招猶如暴風急雨，整個投資市場猝不及防，傳聞就連大炒家索羅斯也着了道兒，趕緊將部分資金撤出中國。早前，本欄曾說觀乎大戶手影，今年港股市況應該走好，如今阿爺拋出核彈後，這個判斷怕要修正了。

凡事該力求公道，過去偶有預測準確的事情，呵呵！筆者不忘認叻，今趟看錯了，當然也得認栽，再認真檢討原因。不過，中資企業經一番整頓後重納正軌，長久而言，或許更能行穩致遠。