剛過去嘅周日發生多宗嚴重致命車禍，其中最觸目驚心係大埔奪命車禍。一輛紅的沿廣福道往太和方向行駛時，疑抽頭超越前車時失控，的士衝紅燈剷向安全島。迨至尋日朝早另一名63歲姓宋女子亦證實不治，意外至今釀成2死8傷。

8名傷者包括一名被捲入車底嘅孕婦，佢頭部受創盆骨骨折，目前仍在留醫。傷者當中，仍然有人危殆！肇事司機涉危駕被捕，網上有不少人在討論，其中一幕感人至深：有片段拍攝到當時馬路上有市民懷疑有人被壓車底，立即衝上前營救，附近約20名市民聞聲響應，分站的士各處，倒數3聲合力將的士移開，救出傷者，懷疑包括被撞傷嘅孕婦，有好幾個有心途人撐傘為傷者遮擋太陽。

有專家建議，應集中站喺車尾施力，保持車輛前面部分觸地，並確認車底傷者位置嘅情況下，謹慎將車推前，便可減省抬車所費嘅氣力，提高救人效率。此外，專家另一建議，值得大家儆醒，就係市民過馬路要時刻保持戒心，即使綠燈亦要謹慎留意路面情況，咪一味掛住睇手機！呢個陋習，真係要戒！需知有「盲毛」司機，有可能衝燈，更有可能睇錯燈！不要貪一時之快，睇定啲，等車停定才過，人生流流長，何必爭一秒之快！

本報特別提出的士業首季接逾千宗投訴，大多涉駕駛態度，尤其有些司機更日踩逾10句鐘，因疲勞或眼瞓致奪命嘅交通意外時有所聞，呢方面值得重視，檢討司機揸車時間太長問題；老朽亦深感港人揸車，過於急躁，即使雙白線都爬頭，而其實爬過一輛，前面仍有多部車，根本快不了多少！另一陋習就係跟車太貼，都係釀成意外嘅根源！運房局有必要經常提醒駕駛者要有良好駕駛態度！