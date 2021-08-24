《港區國安法》去年中實施後，支聯會的存在已不能相容，必須解散。該會若不及早自行結束，唯一出路便是被執法取締，沒其他選項。早解散比晚解散好，減少罪孽。

支聯會的宗旨及口號是「結束一黨專政」，即要中國執政黨下台，推翻中國共產黨領導，這不是如假包換的公然要顛覆政權的清楚政治立場表白，又是甚麼？

沒有共產黨，就沒有新中國，這是放之四海而皆準的真理，這是經歷百年考驗的鐵律，這是中國人民經歷千辛萬苦找到的唯一正確道路。沒有中國共產黨領導中國人民艱苦奮鬥，不怕犧牲，前赴後繼，絕不能使我國站起來、富起來、強起來，屹立於世界民族之林。香港的小小支聯會，竟然為虎作倀，收取境內外黑金，利用假消息，長期洗腦香港市民，喊出了帝國主義不敢公然喊出口的反動政治口號，做出了帝國主義不敢公開做的反共政治動員幾十年，真是豈有此理！

根據《港區國安法》第20條分裂國家罪：「任何人組織、策劃、實施或者參與實施下旨在分裂國家、破壞國家統一行為之一的，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即屬犯罪。」據此，雖然《港區國安法》不會追溯法例生效前的罪行，但也絕對不容許自法例生效後任何所有涉嫌牴觸或干犯《港區國安法》的或團體或組織或機構，繼續存在及干犯國安法，這已是不講自明的邏輯和法理。

近日，據聞曾號稱有過200多個團體會員的支聯會，已在爆發退會潮下只剩小貓三兩隻。該會死硬的個別頭目還奢言要召開會員大會才能通過解散的決定，只是打腫面孔充胖子的一齣滑稽戲。俗語說得好：「天堂有路你不走，地獄無門竟進來。」該會正副主席李卓人、何俊仁正等着與你獄中團聚。