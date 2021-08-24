香港經濟近月從谷底反彈，不過前景仍欠明朗，政府要勵精圖治，摒棄以往「不求有功，但求無過」、各自為政的公務員心態，才能為香港打開新局面。

不過眼下各政府部門仍然是一盤散沙，浪費不少資源。例如在特首一聲令下，這3年各部門都開放數據，目前有超過4,670個數據集；而自今年4月起，地政總署把過往收費的數碼地圖產品免費開放予公眾瀏覽及下載，為新經濟奠定基礎。可是，政府內部對此卻充斥舊有的公務員心態，只以「交功課」態度敷衍。

因此，明年啟用的一站式數據超級市場「空間數據共享平台」（CSDI）恐怕也一樣在政府內部受到冷待，白白浪費掉3億元公帑。這豈只是浪費公帑，最致命是令香港錯失發展新經濟的大好機會。

今天，大家都說「得數據得天下」，這些數據主要是空間數據。把人和地點連結，數據意義才更凸顯，公務員不但要知道地理數據是寶，更需懂得運用各種主要先進科技，尤其是掌握全球當今的主流技術：「地理資訊系統」（GIS）。

市區重建局是個成功例子。它以GIS為基礎，開發了一套「市區更新資訊系統」，並培訓員工掌握這項嶄新技術，至今超過七成員工經已完成基礎課程，這令市區更新項目從規劃到執行都更專業、更到位。

香港經濟要打開新局面，政府的行動刻不容緩，包括：

第一，所有公務員均需學習基礎的空間數據知識，包括CSDI是甚麼、在施政中的用途、各地如何以它驅動新經濟等。而發展局旗下的「地理空間實驗室」（GeoLab）正是以教育和提升公眾對空間數據的興趣和應用為目標，政府應該加強和GeoLab合作，推出針對各政策局的公務員專場，由GIS專家介紹這些創新科技的最新發展和應用，並安排不同主題的培訓班，加強公務員隊伍對空間數據有基本認識。

第二，所有負責資訊科技的員工都要接受GIS專業培訓，例如現時1,300多名分布在政府的系統分析和程序編製主任職系員工，他們是執行工作的中堅分子，因此需對空間數據和GIS技術有深入的理解。

第三，設立指標，規定政府部門、受資助的公私營機構和項目，都需運用官方的數據和地圖資訊。同時，政府須在年度開放數據報告中，列出公開數據和CSDI的使用量、開發了哪些應用程式、衍生的價值等，令人知道投放資源的效益。這可鼓勵部門間互相採用對方的數據，提升協同效應，也帶頭示範，空間數據創造價值及驅動新經濟並非空談。

空間數據對社會發展帶來莫大的推動力，內地尤其深圳早已積極發展，香港必須急起直追。若政府繼續故步自封，肯定會窒礙有效施政及香港新經濟的發展。