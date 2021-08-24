神州觀察：地下會所通幼園　何談保護未成年

深圳南山區一間幼稚園近日舉行家長開放日，竟被發現園內暗藏秘道，可直通緊鄰着的一幢建築的地下室，而該處正在裝修卡拉OK房、泳池、桑拿房等娛樂設施，疑似興建地下娛樂會所，令一眾家長大感震怒。據指早在今年6月就已有家長發現並向相關部門反映問題，惟對方初時稱涉事單位屬違規建設，後又改口稱是幼稚園配建的教師培訓中心，反口覆舌倒很容易，卻不知將孩子們的安全置於何處。

文旅部早前發出通知，因應今年6月1日起實施的新修版《未成年人保護法》之規定，要求所有學校、幼稚園周圍不得再設置娛樂場所及網吧；而在此之前，包括其他相應法規中並未將幼稚園明確列出，故而本次通知亦就此指出，凡此前已在幼稚園周圍開設的相關場所，都將通過後續的證照續期審批全面淘汰。事實上，就算在上述新修訂的法例實施及通知下達之前，基本上，不少地方行政單位很早都已主動將幼稚園列入其中，且通常都會以200米距離為限。

至於具體設限範圍，本次通知則指出，可由各地結合自身實際酌情而定，總之不管怎樣都好，此番動作傳達出來的肯定是加強保護未成年人的重要訊息；那麼，回過頭來再看本次事件，便如何也說不通了，建「地下會所」明顯是想逃避監管，且屬頂風作案，陽奉陰違，性質堪稱惡劣。更荒誕離奇的是，會所偷建便偷建，卻要將通道入口建在幼稚園內，是唯恐自己的違規之舉不能被坐實？還是打算將幼稚園開放予社會人士，方便他們平日進出會所？

由此又需質問幼稚園方面，對此是否早已知情？畢竟一個地道工程就這樣通進了自家院內，除非假裝看不見，背後動機又是甚麼？更需看到，此事若然得逞，後果將不堪設想，幼童們的安全勢難保障，須知一些幼稚園動輒遭人強行闖入，上演一幕幕血腥屠戮慘劇，別人是想防也防不住，你卻在主動製造防範漏洞，是何道理？若再有人叼着煙從通道走出來，讓小朋友看到怎麼辦？甚至有不法之徒藉機性侵小朋友，屆時如何是好？家長們的憤怒與不安，誰曾用心領會？

現實就是，內地並非缺乏相關保護及監管法規、條例，關鍵得看能否被遵照執行，以及警示、懲處違法違規行為的力度是否足夠。反正在一些地方，就是有人無視禁令，屢屢將娛樂場所、網吧乃至煙酒店、老虎機一類賭博場所開到學校附近，一再荼毒學生，一些違規經營更屬公然及長期存在，為何總會出現審批把關不力、監管不嚴、執法滯後等亂象？或是能將有的說成無、黑的說成白，設法為違規行為解畫、掩飾？這些問題亦普遍存在於其他監管領域，都有待當局解決。